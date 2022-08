L’Italia parte bene ai Mondiali di pallavolo, Canada battuto tre set a zero L’Italia ha battuto 3-0 il Canada nella prima giornata dei Mondiali di pallavolo. Prova di grande autorevolezza da parte dei campioni d’Europa.

A cura di Marco Beltrami

Segnale importante da parte dell'Italia ai Mondiali di pallavolo di scena in Slovenia e Polonia. La Nazionale allenata da De Giorgi campione d'Europa in carica, all'esordio ha superato con tre set a zero il Canada. Punteggio di 25-13, 25-18, 39-37 per l'Italvolley che dopo aver vinto i primi due parziali in scioltezza ha lottato punto su punto nel terzo, mostrando tutta la propria autorevolezza.

Non poteva iniziare meglio dunque la cavalcata iridata della nostra rappresentativa che pur non rientrando nel novero delle favorite, si candida ad essere una delle possibili outsider. Consapevoli dei propri mezzi gli azzurri, hanno concesso pochissimo agli avversari nel primo set, sfruttando poi anche l'inerzia in quello successivo. Prova d'orgoglio dei canadesi che hanno anche avuto la possibilità di rimandare il discorso al quarto parziale, ma si sono arresi di fronte ad un'Italia che anche quando c'è stato da lottare si è confermata all'altezza della situazione. Menzione particolare per Galassi e Lavia autori di un'ottima prova.

Dunque buona la prima per l'Italia che nel girone E ha iniziato con il piede giusto, come la Turchia che ha superato la Cina per 3-0. Quando scenderanno in campo di nuovo i giocatori azzurri? Appuntamento a dopodomani, lunedì 29 agosto alle ore 21:15 contro la Turchia. Con una vittoria la nazionale di pallavolo blinderebbe già la qualificazione agli ottavi, con poi l'ultimo confronto con la Cina utile per la classifica finale. Questi intanto i risultati della prima giornata di gare:

Leggi anche Berrettini subito fuori anche a Cincinnati, Tiafoe vince la battaglia in tre set