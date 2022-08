L’Italia fa due su due ai Mondiali di volley 2022: vittoria netta sulla Turchia per 3-0 Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia vince in maniera schiacciante e ha dimostrato di avere un altro passo rispetto alla Turchia. Netto il 3-0 degli Azzurri a Lubiana nel secondo incontro del Mondiale di volley 2022. Con questo risultato la Nazionale è salita al primo posto in solitaria nel proprio girone con 6 punti e per il primo posto nel girone manca solo la matematica in attesa dell’ultima partita contro la Cina.

