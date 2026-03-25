Ancelotti non apprezza come Neymar usa i social per andare ai Mondiali: il Brasile è spaccato in due

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Carlo Ancelotti e parte del suo staff ritengono che Neymar stia tentando di usare i social e l’opinione dei tifosi per assicurarsi un posto nella rosa per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico del Brasile ha escluso O Ney dai convocati per le prossime amichevoli (Francia e Croazia) e il paese è spaccato a metà tra chi lo vorrebbe a tutti i costi e chi gli chiede di rimettersi in forma per essere pronto per il torneo della prossima estate.

Ancelotti lo osserva con attenzione, ma non apprezza che il fuoriclasse brasiliano continui a sollevare l’argomento ogni volta e che i media alimentino questa narrazione. Secondo quanto riportato dalla CNN Brasil, le recenti dichiarazioni di Neymar sono state accolte negativamente dalla CBF (Confederação Brasileira de Futebol), che sta valutando come il giocatore stia usando la sua visibilità pubblica per aizzare i tifosi contro la federazione e contro Carlo Ancelotti.

Una situazione che sta facendo discutere molto in Brasile, con due vere e proprie fazioni che si sono formate nelle scorse ore: c'è chi è a favore di Neymar (si sono esposti anche ex simboli della Seleçao come Romario) e chi è convinto che Ancelotti debba convocare il numero 10 del Santos solo se sarà in forma tra due mesi.

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La CBF non apprezza come Neymar usa i social per aizzare i tifosi contro Ancelotti

L’esclusione di Neymar dalla nazionale brasiliana per le amichevoli di marzo complica seriamente le sue speranze di partecipare al Mondiale 2026, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. Secondo João Vitor Xavier di CNN Brasil, l’attaccante del Santos è praticamente fuori dai giochi: la federazione brasiliana e Carlo Ancelotti nutrono dubbi sulla sua condizione fisica, nonostante il ritorno in campo a febbraio 2025 per ritrovare forma e minutaggio dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore.

Il tecnico italiano ha confermato che l’esclusione è legata allo stato atletico del giocatore, mentre il nuovo allenatore del Santos, Cuca, ha parlato di “gestione del carico di lavoro” per evitare rischi.

L’assenza di Neymar nella partita contro il Cruzeiro e in precedenza a Mirassol ha ulteriormente incrinato i rapporti con la CBF, che teme che il giocatore stia usando la sua visibilità per fare pressione sui tifosi e sui media contro la federazione e Ancelotti.

Con la lista definitiva dei convocati ancora lontana, Neymar dovrà dimostrare nelle prossime partite del Santos di essere pronto per reggere il ritmo serrato dei Mondiali, ma le opportunità sembrano sempre più limitate per uno degli ultimi grandi sogni della sua carriera.