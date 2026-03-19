La reazione virale di Neymar quando ascolta le convocazioni del Brasile: “Ancelotti… e io?”

Neymar jr e Carlo Ancelotti stanno dando vita ad una telenovela che sta appassionando tutto il popolo brasiliano: il CT convocherà per i Mondiali 2026 il fuoriclasse verdeoro? Al momento la risposta è "no" e la stella oggi al Santos non l'ha presa benissimo. Ha pubblicato un video, divenuto subito virale, in cui si mostra prima sorpreso e incredulo, poi visibilmente contrariato per l'elenco letto da Ancelotti in diretta, in vista delle due prossime amichevoli, in cui tra gli attaccanti manca proprio l'ex Barça e PSG.

"Bene… cominciamo ora la cerimonia di convocazione della nazionale brasiliana per i due amichevoli qui a marzo.

Passo la parola al nostro commissario tecnico della Nazionale, Carlo Ancelotti, con la lista di 56 giocatori". Così inizia l'audio che fuoriesce dallo smartphone di Neymar che si è fatto riprendere durante una seduta di massaggi dal proprio fisioterapista nel momento esatto in cui il CT del Brasile comunicava in diretta i prossimi convocati per le due amichevoli in programma, propedeutiche all'avvicinamento ai Mondiali 2026. "Buon pomeriggio…" inizia Ancelotti, "Attaccanti: Hendrik, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique… Mateus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinicius Junior… grazie". Poi il video si interrompe, con Neymar che esclama con tono quasi scanzonato: "Ancelotti… e io?"

Una parentesi divertita che ben presto lascia spazio ad un'immagine ben più contrita: Neymar dopo lo stupore iniziale, metabolizza immediatamente la mancata convocazione e il suo volto si rabbuia e diventa serio. "Abbiamo appena finito la cerimonia di convocazione della nostra nazionale… e non siamo stati convocati…" inizia a riflettere a voce alta, per poi cercare il classico bicchiere mezzo pieno in un momento di totale sconforto: "Sono triste, ovviamente, ma è quello che ho detto ieri: che ci sia o non ci sia sempre supporterò la mia Nazionale. E va tutto bene adesso. Continuo a lavorare per migliorare in ogni aspetto, così se ci sarà un'opportunità sarò preparato".

I problemi tra Ancelotti e Neymar, la convocazione nel Brasile è a rischio

Tra Ancelotti e Neymar non sembra esserci mai stato reale feeling sin dal primo momento in cui l'ex tecnico del Real si è insediato sulla panchina della Nazionale più vincente, il Brasile. Da subito ha convocato diversi giocatori, alcuni fuori dai radar dei precedenti commissari tecnici, con il chiaro intento di allargare il panorama dei calciatori papabili per il Mondiale. Una scelta che Ancelotti ha fatto sin da subito e ha continuato ancora oggi, con convocazioni ai limiti della impopolarità dove ha tenuto fuori a turno stelle assolute in patria del calibro di Vinicius o Rodrygo. Persino Neymar non è stato risparmiato: e a poco più di tre mesi dall'inizio del torneo, la sua assenza inizia davvero a fare molto rumore.