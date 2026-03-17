Neymar attacca Ancelotti dopo il primo gol in Kings League: “Non posso rimanere in silenzio”

Neymar ha ammesso di vivere con amarezza la mancata convocazione nella nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Francia e Croazia, ma il suo sogno di giocare i Mondiali 2026 resta intatto.

"Parlerò perché non posso rimanere in silenzio. Ovviamente sono deluso e triste per non essere stato convocato, ma la mia concentrazione rimane la stessa: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita", ha dichiarato a MadHouseTV dopo una gara della Kings League in cui ha segnato il suo primo rigore presidenziale con i Furia FC. L’ex calciatore di Barcellona e PSG, oggi al Santos, ha ribadito la sua determinazione, lasciando intendere che il sogno di tornare con la Seleção è ancora vivo: "Raggiungeremo il nostro obiettivo".

Il fuoriclasse brasiliano non veste la maglia della Seleçao dall’ottobre 2023, quando un infortunio rimediato contro l’Uruguay nelle qualificazioni sudamericane lo ha costretto a un lungo stop, tra ricadute e problemi fisici che ne hanno limitato la continuità.

Ancelotti sull'esclusione di Neymar dai convocati: "Non è al 100%"

A spiegare la scelta è stato lo stesso Ancelotti, che ha chiarito i criteri utilizzati per le convocazioni: "Neymar non è al 100% e, in questo momento, abbiamo bisogno di giocatori che siano in perfette condizioni". Il CT ha sottolineato come la lista sia composta esclusivamente da calciatori pronti fisicamente, considerando anche il calendario ravvicinato e l’intensità degli impegni.

Entrando nel dettaglio della mancata chiamata, Ancelotti ha aggiunto: "Avevo in programma di andare a Mirassol per vedere la partita contro il Santos e anche per mostrare il mio rispetto ai giocatori di entrambe le squadre. La città di Mirassol, che è bellissima, ci ha accolto calorosamente. Neymar non ha giocato e dobbiamo rispettarlo. Non ho nulla da dire al riguardo. Mi piace andare di persona allo stadio ogni volta che posso".

Nonostante l’esclusione attuale, l'allenatore di Reggiolo non chiude le porte al ritorno del numero 10: "Neymar potrebbe essere ai Mondiali. Perché non l'ho ancora convocato? Perché non è al 100% e, in questo momento, abbiamo bisogno di giocatori in perfette condizioni. La lista definitiva dei convocati sarà un'altra storia; deve continuare ad allenarsi e a giocare per arrivare in condizioni fisiche ottimali".

I convocati del Brasile per le amichevoli con Francia e Croazia

Nell'elenco dei convocati della Seleçao c'è l'ex Roma Ibañez: Bremer e Wesley gli unici due ‘italiani'. Prima chiamata per Igor Thiago del Brentford.

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Nottingham Forest), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Norwich City).

Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea).