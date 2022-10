Italia-Cina oggi ai quarti dei Mondiali di pallavolo femminile, orario e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia affronta la Cina ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley femminili: gioca oggi pomeriggio alle 17.00 ad Apeldoorn ed è in diretta TV e streaming su Rai 2 (e RaiPlay) e su Sky (canale 201 e 204). In palio la semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia affronta nuovamente la Cina questa volta per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile in programma in Olanda: in palio la qualificazione alla semifinale. Il match si gioca oggi, martedì 11 ottobre alle ore 17:00, diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Sul parquet le straordinarie azzurre di Mazzanti che hanno concluso in vetta il raggruppamento della prima fase, perdendo solamente un match, contro il Brasile. Italia dunque favorita anche nella sfida alle cinesi, che sono state già battute nell'ultima sfida del Pool E con un perentorio 3-0.

L'Italia è campione d'Europa in carica e a tutti gli effetti la nazionale da battere in questi Mondiali 2022: le azzurre si spostano da Rotterdam ad Apeldoorn: in caso di vittoria, le azzurre si qualificheranno alle semifinali del torneo di volley dove affronteranno la vincente di Brasile-Giappone. Ecco tutte le informazioni sulla partita di volley femminile.

Dove vedere Italia-Cina di pallavolo femminile in tv sui canali Rai

Ovviamente Italia-Cina sarà fruibile sia in TV sia per il live streaming e sarà trasmessa in chiaro, come tutte le gare delle azzurre nei Mondiali 2022 in Olanda. Canale di riferimento è Rai 2 mentre su internet ci si dovrà collegare al portale RaiPlay. Il tutto, ovviamente, sena costi aggiuntivi. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita sui canali Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) in TV e utilizzare l'app SkyGo per lo streaming. Sempre in streaming è possibile vedere la partita su NOW con il servizio on demand.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Cina oggi ai Mondiali di Volley femminile

Italia-Cina si gioca in Olanda, a Apeldoorn e inizierà alle 17:00 in punto. Gara valida per i quarti di finale ai Mondiali 2022, è uno scontro diretto: chi vince prosegue l'avventura iridata verso le semifinali, chi perde viene eliminata. L'Italia ha già incontrato la Cina nel Pool E e ha vinto 3-0.

Tabellone Mondiali di volley, la prossima partita dell’Italia: contro chi gioca e quando

L'Italia dopo uno straordinario Pool mondiale è approdata ai quarti di finale con una giornata di anticipo e al primo posto in classifica. Adesso affronta ai quarti di finale la Cinae se passerà, andrà in semifinale e poi, in caso di ulteriore successo, in finale. Ecco le date delle possibili prossime gare delle Azzurre.