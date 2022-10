L’Italia travolge la Cina e da prima va ai quarti del Mondiale di pallavolo femminile Un altro splendido successo per l’Italia che batte 3-0 la Cina e vince la Pool E dei Mondiali di pallavolo femminile 2022. Martedì 11 ottobre le Azzurre giocheranno i quarti di finale.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Mazzanti batte anche la Cina e con un altro successo si presenterà ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile. Con un secco 3-0 le Azzurre ottengono una vittoria pesante. 26-24, 25-16, 25-20 i punteggi dei parziali. Ancora non si conosce il nome dell'avversaria dell'Italia.

Non era una partita semplice, non per valori tecnici, ma perché dopo un tour de force così intenso e dopo una qualificazione ottenuta con un turno di anticipo. La Cina ha tenuto nel primo set, si è anche portata avanti, ma le Azzurre hanno rimontato e sul filo si sono imposte: 26-24 e partita chiusa in quel momento.

Il secondo set è velocissimo, perché ci sono una sfilza di punti consecutivi vinti grazie a Paola Egonu. Il divario si crea e per la Cina non c'è spazio per il recupero. Il terzo set è stato equilibrato. Perché la Cina ancora non conosce il suo destino e anche un set vinto può fare la differenza, ma non c'è scampo: 3-0 Italia e ennesimo successo – il nono in dieci partite – delle Azzurre.

Ora un minimo di riposo per l'Italia campione d'Europa che tornerà in campo martedì 11 ottobre per i quarti di finale. Non si conosce ancora il nome dell'avversaria, che potrebbe essere ancora la Cina oppure il Giappone, che un set contro l'Italia è riuscito a vincerlo nel corso del torneo. L'unica certezza è la data: si giocherà martedì 11. Egonu e compagne sono nella parte alta del tabellone, per qualificarsi per la finale servirà vincere, presumibilmente, contro il Brasile.

Il tabellone dei Mondiali di Pallavolo, quarti di finale: Italia-4a Pool E, 3a Pool E-2a Pool E; Serbia-4a Pool F, 3a Pool F-2a Pool E.