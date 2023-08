Mare Fuori il musical, dopo Maria Esposito e Andrea Sannino una ex di Amici nel cast Al cast già ricco del musical al quale sta lavorando Alessandro Siani, si aggiunge l’ex di Amici Giulia Molino. Smentite, al momento, le indiscrezioni sulla partecipazione di Carmine Recano.

A cura di Andrea Parrella

Il musical di Mare Fuori continua a prendere forma. Come noto, Alessandro Siani ha acquistato i diritti della serie Tv per realizzare uno spettacolo teatrale che andrà in scena dal prossimo dicembre e in queste settimane sono in corso i provini, ai quali stanno partecipando anche nomi già affermati del mondo dello spettacolo.

Andrea Sannino nel cast di Mare Fuori il musical

Il cast della versione teatrale di Mare Fuori può già contare sulla conferma di alcuni volti di Mare Fuori sul piccolo schermo che interpreteranno se stessi anche sul palco. Si tratta di Maria Esposito, alias Rosa Ricci, che nelle ultime ore è stata accostata dal settimanale Chi all'ingresso di un altro protagonista della serie, il comandante Carmine Recano. Da fonti dirette Fanpage.it apprende che al momento non c'è nulla di vero rispetto alla partecipazione al musical dell'attore napoletano, che in effetti andrebbe in contrasto con la notizia arrivata nelle scorse settimane, ovvero l'ingresso del cast di una voce molto nota della musica napoletana come Andrea Sannino, che ha già lavorato nel primo musical scritto da Alessandro Siani, Stelle a metà, oltre ad aver preso parte al celebre musical C'era una volta… scugnizzi, ambientato in un contesto molto simile a quello di Mare Fuori. Sannino ricoprirà il ruolo di educatore nel musical che, a differenza dell'impostazione della serie, sarà una figura centrale del racconto.

Anche Giulia Molino di Amici nel cast

Ad un cast del musical di Mare Fuori, che si prospetta ricchissimo e al quale avrebbe voluto prendere parte persino Giulia De Lellis, presentatasi ai provini, si aggiunge inoltre anche un pezzo di Amici. A vestire i panni di Crazy J, l'artista Clara Soccini nella serie, comparso negli ultimi episodi dell'ultima stagione andata in onda su Rai2 e lanciata da RaiPlay, ci sarà come anticipa Chi Giulia Molino.

L'operazione del musical di Mare Fuori si preannuncia come una delle più interessanti della prossima stagione. Siani si è dimostrato reattivo nell'acquisizione dei diritti di un prodotto sulla bocca di tutti, che presentava grandi somiglianze con un grande classico del musical partenopeo come Scugnizzi, citato in precedenza. Un titolo, quest'ultimo, che nelle sue molteplici stagioni ed evoluzioni ha dato spazio ad artisti di notevole talento che si sono poi affermati nel mondo della musica e dello spettacolo in generale.