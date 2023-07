L’ex di Amici Giulia Molino nel cast di Mare Fuori il Musical: “Sono emozionata e spaventata” Giulia Molino, ex allieva di Amici che partecipò al talent nel 2020, è entrata a far parte del cast di Mare Fuori il Musical. La cantante salirà sul palco dei teatri d’Italia per la sua prima avventura da attrice: “Sono molto amozionata ma anche spaventata”.

A cura di Gaia Martino

Mare Fuori dal prossimo dicembre sarà anche a teatro. Mentre sono in corso le registrazioni della quarta stagione della serie tv di successo, il cast per il Musical, che sarà diretto da Alessandro Siani, sarebbe già stato definito. Prenderanno parte allo spettacolo teatrale gran parte dei protagonisti della fiction e nuovi volti: tra questi Giulia Molino, ex allieva di Amici che ha partecipato al talent show nel 2020, edizione vinta da Gaia Gozzi.

Le parole di Giulia Molino prossima a recitare in Mare Fuori il Musical

"Ho partecipato ai casting a Roma con l'entusiasmo di una bambina": così Giulia Molino ha raccontato le sue emozioni dopo essere stata scelta per Mare Fuori il Musical. Da dicembre salirà sul palco dei teatri d'Italia e sarà la sua prima esperienza nel mondo della recitazione. "Prima di salire sul palco avevo un po' di ansia. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical. Sono molto emozionata e anche un po' spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l'ammor a'int. E io non vedo l'ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene".

Il cast di Mare Fuori – Il Musical

Il musical di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani, partirà dal Teatro Augusteo di Napoli il 14 dicembre 2023, poi si sposterà a Ragusa, Torino, Milano, Bari, Roma e Bologna. Nel cast ci saranno molti degli attori che recitano nella fiction di successo, Maria Esposito, Enrico Tijani, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi e Antonio D'Aquino. Nel cast ci sarà anche Carmen Pommella nel ruolo di Nunzia, una delle guardie, poi Andrea Sannino che vestirà i panni dell'educatore.