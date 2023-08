“Donne serie e femmine da quattro soldi”: Maria Esposito criticata per il post su X replica con una risata Maria Esposito, attrice nota per il ruolo di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, è stata criticata dopo un post pubblicato su X. La replica della diciannovenne.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la polemica che ha investito l'attore Artem Tkachuk a seguito delle sue dichiarazioni sulla depressione, in queste ore a finire al centro delle critiche è stata Maria Esposito, anche lei nel cast di Mare Fuori, serie in cui interpreta Rosa Ricci. A fare storcere il naso, un post pubblicato dall'attrice su X.

Il post di Maria Esposito cancellato dopo le polemiche

Maria Esposito ha pubblicato su X un post che recitava: "Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a centinaia di uomini. Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi. La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di avere". Così, sotto al post sono arrivati i commenti di coloro che hanno reputato inopportuno il modo in cui da donna ha puntato il dito contro altre donne definendole "femmine da quattro soldi". C'è chi ha persino visto nelle sue parole una punta di misoginia. L'attrice ha cancellato il post e ha replicato alle critiche.

La replica di Maria Esposito agli hater

Maria Esposito ha pubblicato due scatti che la ritraggono mentre sorride e ha replicato a coloro che l'hanno aspramente criticata:

Sono così fiera ed orgogliosa di me che questo sorriso ce l’ho stampato in faccia h24, oggi ve lo dedico, forse vi dà un po’ di pace. Ciao leoni da testiera…Godetevi la vita e inseguite i vostri sogni.

La sua risposta non ha placato gli animi. Tra le repliche al post si legge: "Una donna di classe (come dici tu) sa chiedere scusa ammettendo di aver scritto (o detto) una cosa senza senso o poco carina e sa prendersi le proprie responsabilità. Tu invece definisci leoni da tastiera chi ti fa notare queste cose, l’esatto opposto" o ancora "Hai scritto una cosa abbastanza schifosa verso le donne, te lo hanno fatto notare, ciò non vuol dire essere leoni da tastiera, non si deve sempre avere ragione, bisogna accettare anche le critiche, sopratutto quelle costruttive" e "Se sei così convinta, fiera ed orgogliosa di te, perché hai cancellato il post che hanno criticato? Non hai preso le critiche con il sorriso stampato in faccia?".