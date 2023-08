Artem di Mare Fuori la spara grossa sulla depressione: “È uno stato dei deboli” La frase dell’attore che interpreta Pino in Mare Fuori banalizza la depressione e scatena le polemiche. Lui prima rincara la dose: “Ipocriti, non c’è tempo per essere depressi” poi spiega: “L’ho sofferta anche io”.

"La depressione è uno stato emotivo dei deboli". Questa frase di Artem Tkachuk, noto per essere Pino di Mare Fuori, ha scatenato una polemica sui social. Secondo molti, l'attore avrebbe evidentemente banalizzato il tema della depressione, sminuendo una malattia che colpisce ogni anno milioni di persone nel mondo. Nella finzione scenica lui interpreta "Pino o' pazzo" e in effetti sembra essere andato molto vicino alle dinamiche e alle escandescenze del suo personaggio. Dopo le polemiche, l'attore non ha fatto marcia indietro ma ha rincarato la dose: "Non c'è tempo per essere depressi ipocriti". Poi il tentativo di scuse: "L'ho sofferta anche io".

Che cosa ha detto Pino di Mare Fuori sulla depressione

Ecco tutte le frasi di Pino di Mare Fuori sulla depressione: "La depressione è uno stato emotivo dei deboli". E poi si lancia in una serie di analisi precipitose, quando ormai la frittata è fatta:

Non c'è tempo per essere depressi, ipocriti. Il tuo sogno è più grande dei mostri che stai affrontando, quindi alza la testa e guarda in alto invece di seguire il pensiero mediocre della gente comune, di Google, di Instagram e di TikTok, a guardare informazioni inutili e ignoranti, seduti sul divano a piangere perché le cose non vanno come vorreste. I social sono diventati il vostro posto preferito: riuscite tutti a essere poeti, tutti artisti, tutti personaggi famosi e intelligenti su ogni tipo di argomento. Continuate a raccontare una vita che non è la vostra, ostentare qualità e cose che non avete e qualcuno ci crede.

La risposta alle polemiche

"Ma sapete chi vince alla fine? Alla fine vince chi tutte le mattine nella sua umiltà si alza per affrontare la vita", prosegue senza paura Artem di Mare Fuori. E conclude: "Perché tutto parte dal principio, cioè i vostri pensieri. E a decidere cosa dovete pensare non sono io, dove indirizzate la vostra attenzione e il vostro tempo, che poi chiamate depressione". E a questo punto, l'attore è costretto a chiarire: "Cari amici, la depressione è stata la mia migliore amica per tutti questi anni e l'ho imparata a gestire e prendendo controllo sulla mia mente da solo. Quelli che si definiscono i più forti, in realtà, sono quelli più deboli. A noi cresciuti con la rabbia, ci riconosci subito. Abbiamo occhi diversi".