Chi sono i 10 figli di Elon Musk avuti dalla prima moglie e da due compagne diverse Elon Musk, patron di Tesla e di X, può vantare una famiglia piuttosto numerosa. Ha avuto, infatti, dieci figli da tre donne diverse a partire dal 2002, quando il suo primogenito è morto improvvisamente. Di recente, sua figlia Vivian Jenna, che ha annunciato di essere transgender e di non voler avere alcun rapporto col padre.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Elon Musk è ormai più che noto, l'imprenditore e patron di X (ex Twitter), può vantare una famiglia più che numerosa, nonostante non goda di ottimi rapporti con tutti i suoi figli. Di recente, infatti, tra le anticipazioni della sua nuova biografia, scritta da Walter Isaacson, è emersa la notizia che sua figlia Jenna, non gli abbia mai parlato della transizione, iniziata quando era poco più che un adolescente. Musk ha avuto dieci figli da tre donne diverse: sei figli dalla prima moglie Justine Wilson per cui la coppia ha utilizzato la fecondazione in vitro; due figli dalla cantante Grimes e infine, altri due figli in segreto da Shivon Zilis. Dalla seconda moglie, Talulah Riley non ha avuto figli, come anche dall'attrice Amber Heard, con la quale si è frequentato per circa un anno.

Il matrimonio con Justine Wilson e la morte del primogenito Nevada

Il primo matrimonio è quello con Justine Wilson, scrittrice canadese conosciuta quando entrambi frequentavano la Queen's University. Nel 2000 si sposano e nel 2002 nasce il loro primogenito, Nevada Alexander, morto a dieci settimane dalla nascita per "sindrome della morte improvvisa infantile". L'episodio segnò particolarmente Musk e sua moglie che, però, non persero la speranza di poter creare una famiglia. Nella biografia di prossima uscita, scritta da Walter Isaacson, si legge che il magnate abbia dichiarato che la perdita improvvisa del suo primogenito sia stato uno dei dolori più grandi che abbia mai provato nella sua vita.

I gemelli Griffin e Xavier Alexander, diventata Jenna

Nell'aprile del 2004, infatti, la coppia decise di ricorrere alla fecondazione assistita, da cui nacquero i gemelli Griffin e Xavier Alexander. I due hanno attualmente 19 anni. Solo nel 2022, Xavier decide di intraprendere il percorso di transizione, dichiarandosi per l'appunto trasngender e chiedendo di poter cambiare nome, prendendo quello di Vivian Jenna e anche di acquisire il cognome della madre, per prendere le distanze dal padre al quale non vuole essere mai più legata.

Elon Musk e a destra la figlia transgender Vivian Jenna

I tre gemelli Kai, Saxon e Damian

A distanza di altri due anni dalla nascita dei primi gemelli, nel 2006, utilizzando anche stavolta la fecondazione in vitro, Justine Wilson ed Elon Musk hanno avuto altri tre gemelli: Kai, Saxon e Damian. I tre adesso hanno 17 anni. La scorsa estate, il patron di Tesla, aveva fatto visita al Papa e aveva portato con sé anche i tre gemelli, come dimostra una foto pubblicata sul social network di sua proprietà e il più grande della sua progenie, ovvero Griffin.

Elon Musk e i gemelli Kai, Saxon e Damian

I due figli avuti con Claire Boucher "Grimes"

Dopo la fine del suo matrimonio con Justine Wilson, avvenuto nel 2008, Musk ha frequentato varie donne, con le quali non ha avuto altri figli, finché non ha incontrato la cantante Grimes, nome d'arte di Claire Boucher. Con lei, infatti, ha avuto un altro figlio nel 2020, il cui nome ha suscitato non poche polemiche. Il bambino, infatti, si chiamava inizialmente X Æ A-12, poi modificato in X Æ A-XII, a causa della legge vigente in California, che non permette l'introduzione di numeri indo-arabi nei nomi. La scelta di chiamare il loro primogenito in questo modo nasconde, in realtà, una serie di significati e l'anagramma racchiudeva: ‘x’ la variabile sconosciuta, ‘Æ’ la pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 il precursore di SR-17 (l’aereo amato dalla coppia) e infine con A la coppia ha voluto rappresentare Arcangelo, la loro canzone preferita.

Elon Musk e il primo figlio avuto con Grimes

Nel marzo 2022, Musk e Grimes annunciano di essere diventati nuovamente genitori, stavolta di una bambina nata con maternità surrogata. La piccola ha preso il nome di Exa Darl Sideræl, detta anche Y. Anche in questo caso il nome della bambina ha una serie di significati, che la cantante ha spiegato in un'intervista a Vanity Fair dicendo che "Exa" è un termine informatico, riferito a exaFlops, il termine Dark è legato all'oscuro "La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo". Infine, l'ultima parte del nome, Sideræl, può avere una doppia interpretazione: le stelle e il personaggio preferito di Grimes ne Il Signore degli Anelli, Galadriel.

Gli ultimi due figli avuti in segreto con Shivon Zilis

A luglio 2022, poco dopo la nascita della seconda figlia avuta con Grimes, viene fuori la notizia che l'imprenditore avrebbe avuto nel 2021 due figli in segreto da Shivon Zilis, dirigente della Neuralink, società di cui è co-CEO. I due avrebbero avuto una frequentazione, mentre il patron di Tesla era ancora legato a Grimes, attualmente sua ex compagna. Ad aprile Zilis avrebbe fatto richiesta per aggiungere il suo cognome, in quanto mamma, a quello dei gemelli, richiesta poi approvata a maggio 2022.