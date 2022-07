Elon Musk incontra il Papa in Vaticano: con lui quattro dei suoi figli Incontro in Vaticano tra Papa Francesco ed Elon Musk. Il patron di Tesla e Space X ha parlato col Pontefice della tecnologia al servizio di tutti e del crollo della natalità. Con lui anche quattro dei suoi figli.

A cura di Chiara Ammendola

Elon Musk

Papa Francesco ha incontrato in Vaticano Elon Musk. A immortalare il momento uno scatto che è stato poi postato su Twitter dal patron di Tesla e Space X che è stato accompagnato da quattro dei suoi sette figli. Tanti i temi che il Pontefice ha affrontato con Musk tra i quali gli sviluppi di nuove tecnologie e il crollo delle nascite.

“Sono onorato di aver incontrato il Papa”, ha scritto Musk nel suo tweet condividendo la foto del loro incontro che è rimasto segreto fino alla pubblicazione dello scatto. Bergoglio ha infatti accolto a Santa Marta l’imprenditore statunitense ieri pomeriggio ma nessuno sembrava esserne a conoscenza: i due, stando a quanto si apprende, avrebbero parlato per circa un'ora, concentrandosi principalmente sul tema delle novità in campo tecnologico e di come potrebbero essere messe al servizio di tutti. Musk e il Papa si sono poi confrontati sul problema del crollo della natalità, soprattutto nei Paesi più avanzati, tema fortemente caro all'imprenditore.

Nella foto postata sui social dallo stesso Musk ci sono anche i quattro figli adolescenti dell'imprenditore, tra cui il 18enne Griffin e i suoi tre gemelli di 16 anni. Assente l'altra figlia 18enne che qualche settimana fa ha fatto richiesta di cambiare nome, abbandonando il cognome del padre e decidendo anche di tagliare ogni rapporto con lui. Rispondendo a un utente su Twitter, l'imprenditore ha ammesso che l'abito su misura nero che indossava non era adatto all'occasione: "Il mio vestito è tragico", ha ironizzato Musk.