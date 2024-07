Barak Obama, Bill Clinton, Elon Musk: le reazioni dei big USA al ritiro di Joe Biden

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

"Il presidente Biden ha terminato il suo servizio con una presidenza che ha sollevato l'America da una pandemia senza precedenti, creato milioni di posti di lavoro, ricostruito un'economia martoriata, rafforzato la nostra democrazia e ripristinato la nostra posizione nel mondo". Sono le parole scelte da Bill Clinton, presidente degli USA dal 1993 al 2001, per ringraziare Joe Biden, l'ormai ex leader democratico per la corsa alla Casa Bianca. Anche Clinton ha espresso il suo sostegno a Kamala Harris: "Ora è il momento di sostenerla e di lottare con tutte le nostre forze per eleggerla. Il futuro dell'America dipende da questo".

Obama: "Biden è un patriota di primissimo ordine"

Barak Obama, in un post su X, ha definito Joe Biden "uno dei presidenti americani più influenti, nonché un caro amico e partner per me. Oggi, ci è stato anche ricordato, ancora una volta, che è un patriota di primissimo ordine". "So che Joe non si è mai tirato indietro da una lotta", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Barack e Michelle Obama. "Per lui guardare al panorama politico e decidere di passare il testimone a un nuovo candidato è sicuramente una delle cose più difficili della sua vita. Ma so che non prenderebbe questa decisione se non credesse che sia giusta per l'America. È una testimonianza dell'amore di Joe Biden per il suo Paese, e un esempio storico di un autentico servitore dello Stato che ancora una volta mette gli interessi del popolo americano prima dei propri, che le future generazioni di leader faranno bene a seguire".

I dem: "Biden è stato un presidente straordinario"

Di certo, comunque, la decisione del Presidente USA di ritirarsi è stata accolta con favore da Partito Democratico. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato su X che "Biden è stato un presidente straordinario, che ha fatto la storia. Un leader che ha combattuto duramente per i lavoratori e ha ottenuto risultati sorprendenti per tutti gli americani. Passerà alla storia come uno dei presidenti di maggior impatto e altruismo. Grazie, Joe Biden".

Il capo della maggioranza democratica al Senato americano, Charles Schumer, ha espresso il poi il proprio apprezzamento per la decisione di Biden di abbandonare la corsa alla Casa Bianca descrivendolo come "un vero patriota e un grande americano" che ha messo "al primo posto il suo partito e il nostro futuro". Schumer ha detto che "Joe Biden non è stato solo un grande presidente e un grande leader, ma è anche una persona davvero straordinaria. La sua decisione, ovviamente, non è stata facile, ma ancora una volta ha messo al primo posto il suo Paese, il suo partito e il nostro futuro".

Per Cedric Richmond, copresidente della campagna di Biden, quella si sostenere Kamala Harris è la decisione giusta: "L’ha scelta come sua compagna di corsa. Ha avuto la possibilità di vedere quanto è intelligente, tenace e brava", ha detto, spiegando di essere stato avvisato della decisione del presidente prima dell'annuncio pubblico. "Joe Biden, nella storia della sua carriera, ha sempre messo il Paese al primo posto", ha detto alla Cnn. "Questo ne è un altro esempio".

Elon Musk: "I democratici distruggono la democrazia"

Di tutt'altro avviso il leader repubblicano della Camera, Mike Johnson. "Se Joe Biden non è adatto a candidarsi alla presidenza, non è adatto ad essere presidente. Dovrebbe dimettersi immediatamente", ha scritto su X.

Elon Musk, che non ha mai nascosto le sue simpatie repubblicane ha commentato il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca con due faccine che ridono a crepapelle. In un altro post Musk, fan di Donald Trump, aveva condiviso il commento di un utente che scriveva che "l'elite democratica, i media amici e i donatori miliardari hanno esercitato con successo pressioni sul candidato scelto dagli elettori delle primarie democratiche affinchè abbandonasse le elezioni perchè era in svantaggio e stava perdendo. I democratici distruggono la democrazia nella ricerca del potere".