Elon Musk diventa padre per l’undicesima volta, ecco il nome scelto per il suo ultimo figlio Elon Musk, proprietario di X (ex Twitter), Tesla e Space X, ha avuto il suo undicesimo figlio, il terzo dalla ex compagna Grimes. La nascita del piccolo è stata svelata dall’ultima biografia del magnate.

A cura di Stefania Rocco

Sono 11 i figli avuti da Elon Musk. Il proprietario di X (ex Twitter), Tesla e Space X, è diventata di recente padre per la 11esima volta. Il figlio è il terzo avuto dalla ex compagna, la cantante canadese Grimes. Il nome scelto per il piccolo – la cui data di nascita resta ignota – è particolare come quelli dei suoi fratelli. Si chiama, infatti, Techno Mechanicus ed è soprannominato Tau. La scelta della lettera Tau, la diciannovesima dell’alfabeto greco, non è casuale. Deriva dalla lettera fenicia taw che era rappresentata come la moderna X, lettera che costituisce una vera ossessione per il magnate. A dimostrarlo la scelta recente di cambiare il nome del social fino a oggi conosciuto come Twitter (acquistato da Musk lo scorso anno) e il nome del primogenito avuto da Grimes, chiamato X Æ A-12, nome abbreviato in “X” per semplicità. La seconda figlia avuta dalla cantante canadese, all’anagrafe Claire Elise Boucher, si chiama invece Exa Dark Sideræl ma viene chiamata “Y”.

La rivelazione dopo il post di Grimes, poi sparito

Musk ha fatto filtrare la notizia della nascita del terzo figlio avuto da Grimes dopo il post della cantante che sul social X lo supplicava di lasciarle “vedere suo figlio”, un post adesso sparito. Non è chiaro se l’artista canadese si riferisse al primogenito X o a Tau, ultimo figlio della ex coppia che dovrebbe avere meno di un anno.

I figli di Elon Musk

Sono 11 i figli di Elon Musk. Il primogenito nato dal legame con la ex moglie Justine Wilson, Nevada Alexander, morì tragicamente a sole 10 settimane di SIDS, la sindrome della morte improvvisa del lattante. Nel 2004, sempre dalla ex moglie e attraverso la fecondazione in vitro, Musk ha avuto i gemelli Griffin e Vivian Jenna Wilson. Nel 2006 la coppia accolse altri tre gemelli: Kai, Saxon e Damian. Nel 2021, da Shivon Zilis, dirigente di Neuralink (società statunitense cofondata da Musk), l’imprenditore ha avuto altri due gemelli, ai quali si aggiungono i tre figli nati dal legame con Grimes.