Elon Musk ha avuto in segreto due figli lo scorso anno Elon Musk ha avuto in segreto due figli lo scorso anno da Shivon Zillis, dirigente della Neuralink, società di cui è co-CEO. Ad aprile i due avrebbero fatto richiesta per aggiungere il cognome della madre ai bambini.

A cura di Ilaria Costabile

Elon Musk è diventato segretamente padre di due gemelli lo scorso anno. Il patron di Tesla, infatti, avrebbe avuto una liaison con Shivon Zilis, dirigente della Neuralink, società che fa parte della sua azienda, che avrebbe dato alla luce altri due figli del magnate che, quindi, salgono a quota nove.

I due figli nati in segreto

Lo scorso aprile Musk e Zilis si sarebbero recati in tribunale per affiancare al nome dei due bambini, oltre al cognome del padre anche quello della madre. I gemelli sarebbero nati poco prima che nascesse il bambino di Grimes, la sua ex compagna, lo scorso dicembre. La donna attualmente ricopre un ruolo di rilievo in azienda, gestisce infatti le operazioni e i progetti speciali della Neuralink, di cui Musk è co-CEO. Non è c'è stato alcun commento da parte dei diretti interessati, ma non stupisce il fatto che l'uomo più ricco del mondo abbia avuto diverse relazioni e, d'altra parte, anche la sua ex, aveva dichiarato che la loro era una coppia fluida: "Siamo migliori amici, ci vediamo sempre, ma viviamo separati, abbiamo le nostre vite ma non mi aspetto che la gente capisca", i due hanno avuto una seconda figlia lo scorso marzo.

La richiesta della figlia Vivian

La notizia che Elon Musk fosse padre di altri due bambini, raggiungendo quota nove figli, i più provenienti da donne diverse, è trapelata in un momento piuttosto particolare per il magnate naturalizzato americano, ovvero quando sua figlia Vivian Jenna Wilson ha di recente cambiato nome, oltre che di genere. La richiesta è avvenuta in California e la 18enne ha chiesto che fosse cancellato dal suo nome, il cognome del padre, dichiarando: "Non desidero più essere imparentata con mio padre biologico in alcun modo o forma" . Una scelta drastica che rappresenta una presa di posizione ben precisa, come un volersi distaccare da tutto ciò che Musk e il suo impero rappresentano. Nel frattempo, il ceo di Tesla, ha deciso di recarsi dal Papa, con il quale ha avuto un colloquio privato, portando con sé quattro dei suoi figli che, a quanto pare, ancora non hanno pensato di prendere le distanze da lui.