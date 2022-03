Elon Musk papà per la seconda volta, è nata la figlia Exa Dark Sideræl Elon Musk e Grimes sono diventati genitori per la seconda volta. La piccola si chiama Exa Dark Sideræl ed è nata tramite maternità surrogata lo scorso dicembre. A dare la lieta notizia, solo ora, è stata la neo mamma in un’intervista a Vanity Fair Usa, spiegando anche il significato del nome così originale.

A cura di Elisabetta Murina

Elon Musk è diventato padre per la seconda volta. A dicembre, il miliardario di Tesla ha accolto in famiglia la figlia Exa Dark Sideræl (detta Y), avuta con la compagna Grimes tramite maternità surrogata. La lieta notizia è stata data dalla neo mamma, in copertina sul numero di aprile di Vanity Fair Usa, al quale ha spiegato anche la scelta del nome particolare e il ritorno di fiamma con il compagno.

L'annuncio della nascita

Grimes, pseudonimo di Claire Elise Boucher, ha fatto sapere che lei e Musk sono diventati genitori per la seconda volta tramite un'intervista rilasciata a Vanity Fair Usa, nel numero in uscita ad aprile, dove ha posato anche per la copertina. La neo mamma ha spiegato il significato del nome inusuale scelto per la seconda arrivata in famiglia, dopo il piccolo X Æ A X-II nato nel maggio del 2020. La nascita di Exa Dark Sideræl (detta Y) è stata per molti quasi una notizia a sorpresa, dal momento che i due lo scorso settembre avevano annunciato di essersi lasciati. Ora invece, stando a quanto ha raccontato Grimes, sembra che sia confermato il ritorno di fiamma: "Lo definirei il mio fidanzato. Viviamo in case separate, siamo migliori amici e ci vediamo sempre. È la cosa migliore, abbiamo bisogno di essere liberi".

Il significato del nome

La seconda arrivata di casa Musk si chiama Exa Dark Sideræl, un nome decisamente particolare che ha un significato ben preciso, come ha raccontato Grimes a Vanity Fair. Exa è un termine informatico, che fa riferimento a exaFlops, mentre Dark è collegato all'oscuro: "La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo". Sideræl invece ha una doppia interpretazione: le stelle e il personaggio preferito della neo mamma ne Il Signore degli Anelli, Galadriel. L'originalità nella scelta del nome non è nuova in famiglia. Il loro primo genito, infatti, si chiama X Æ A X-II, detto X.