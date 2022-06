Il figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e nome: “Non voglio più essere legata a mio padre” Xavier Musk non vuole più essere legato in alcun modo al cognome del padre Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo e fondatore di Tesla. Stando a quanto riporta TMZ, il 18enne avrebbe chiesto di essere identificato come una femmina e vorrebbe chiamarsi Vivian Jenna Wilson.

A cura di Elisabetta Murina

Xavier Musk non vuole più essere legato al cognome del padre, Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo e fondatore di Tesla. Vuole anche cambiare nome per sancire la transizione di genere. A riportarlo il sito americano TMZ, secondo il quale il 18enne avrebbe depositato un documento con la richiesta di essere identificato come una femmina e di volersi chiamare Vivian Jenna Wilson.

La richiesta di Xavier Musk

"Non voglio più convivere o essere legata al mio padre biologico in ogni modo e forma", si legge nel documento, riportato da TMZ, che Xavier Musk ha presentato alla contea di Los Angeles. Il 18enne, quindi, non vuole avere più niente a che fare con il cognome del padre e chiede di essere identificato come una femmina, con il nome di Vivian Jenna Wilson (il cognome è quello della madre). Ma la questione del nome sembra essere solo una parte della richiesta del figlio, che nel documento sostiene "il diritto all'identità di genere". L'audizione è in programma per venerdì 1 luglio.

Cosa pensa Elon Musk della decisione del figlio

Padre e figlio non hanno mai parlato apertamente e pubblicamente della questione della transizione di genere. Tuttavia, in alcuni contenuti pubblicati in passato sul suo profilo Twitter, il fondatore di Tesla aveva fatto sentire il suo sostengo sostegno alla comunità trans, ma aveva anche aggiunto che "tutti questi pronomi sono un incubo estetico", soffermandosi anche in altre occasioni su questo punto. Non è ancora noto quale sia ad oggi il suo pensiero sulla decisione del figlio Xavier, ma è probabile che il suo punto di vista emerga nel corso dell'audizione in programma per venerdì prossimo, nella quale verrà presa una decisione.