“Amber Heard si travestiva come il personaggio preferito di Elon Musk”, il miliardario posta la foto Elon Musk condivide una foto che conferma un passaggio contenuto nella sua biografia. Il magnate aveva raccontato che Amber Heard, ai tempi della loro relazione, si era travestita come il personaggio di un videogioco. Scivolone per l’uomo d’affari che dimostra poco rispetto nei confronti della donna con la quale ha vissuto una breve relazione.

A cura di Stefania Rocco

Scivolone di Elon Musk che, dimostrando poco rispetto nei confronti della ex compagna Amber Heard, ha condiviso su Twitter (rinominato X da quando il miliardario ha acquistato la piattaforma) una foto dell’attrice travestita da Mercy, personaggio femminile del videogioco Overwatch, il preferito del miliardario. L’inelegante scelta di Musk di condividere una foto della quale non è il soggetto è arrivata come “conferma” a un racconto contenuto nella biografia dell’imprenditore scritta dal celebre giornalista Walter Isaacson. Nel libro, che ha già venduto milioni di copie all’estero, Isaacson racconta la vita, anche quella privata, del magnate americano scavando tra i suoi aspetti più intimi, compresa la relazione con la ex moglie di Johnny Depp.

Che cosa racconta la biografia di Amber Heard

Nel libro, Isaacson ha raccontato che in un’occasione Musk avrebbe detto a Heard che assomigliava a Mercy, il suo personaggio preferito del videogioco Overwatch. La somiglianza ravvisata da Musk avrebbe spinto Amber, secondo quanto raccontato nel libro, a passare due mesi “a progettare e commissionare un costume da capo a piedi per poter fare un gioco di ruolo”.

Elon Musk posta la foto, una scelta nella quale (pubblicamente) Amber Heard non ha avuto voce in capitolo

Il passaggio contenuto nel libro che racconta la vita di Musk relativo al legame con Amber Heard (hanno vissuto una breve relazione tra il 2017 e il 2018) è diventato argomento di discussione su Twitter. Discussione nella quale si è inelegantemente inserito proprio il miliardario, postando una foto di Amber travestita da Mercy senza che l’attrice, almeno pubblicamente, avesse voce in capitolo a proposito della scelta di condividere o meno lo scatto. Per il momento, l’attrice non ha commentato lo scivolone dell’ex fidanzato.