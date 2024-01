Mare Fuori 4, su RaiPlay tornano le Confessioni in attesa della quarta stagione In attesa dei nuovi episodi della quarta stagione, arrivano su RaiPlay le Confessioni dei protagonisti di Mare Fuori. Si tratta di trenta brevi video in cui i ragazzi dell’IPM parleranno dei loro dubbi, di sentimenti, in maniera più intima e profonda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca davvero poco all'inizio della quarta stagione di Mare Fuori, i cui nuovi episodi saranno disponibili a a partire dal 1 febbraio in anteprima su RaiPlay. In attesa di scoprire cosa succederà ai personaggi della serie più amata di sempre, sulla piattaforma streaming della Rai arrivano le Confessioni, pillole in cui i protagonisti raccontano amicizie, amori e tormenti all'interno dell'IPM.

Le Confessioni di Mare Fuori

Dal 15 gennaio saranno disponibili trenta brevi video dedicati ad ogni protagonista della serie, in cui come in una sorta di confessionale, i protagonisti racconteranno le loro emozioni, parleranno delle dinamiche venutesi a creare all'interno dell'istituto penitenziario minorile di Nisida, teatro delle storie che hanno appassionato migliaia e migliaia di fan. Il format Confessioni era già stato sperimentato lo scorso anno e aveva ottenuto, al pari della serie, un certo successo perché permetteva agli spettatori di entrare in una dimensione ancora più intima con ognuno dei personaggi della serie. In queste pillole si avrà modo di approfondire alcuni argomenti emersi nelle precedenti stagioni e non approfonditi, dall'amore di Cardiotrap e Gemma, quello tra Pino e Kubra, oltre che quello di Carmine e Rosa.

L'arrivo dei nuovi episodi

Per i nuovi episodi della quarta stagione bisognerà aspettare febbraio. Da giovedì 1 febbraio, sempre su RaiPlay, i fan potranno fare incetta dei nuovi episodi, che saranno caricati poco alla volta, per poi arrivare alla messa in onda anche in chiaro, su Rai2, prevista ovviamente dopo il Festival di Sanremo e quindi per mercoledì 14 febbraio. Oltre all'amore, che non può mancare, verranno affrontati altri temi come la fratellanza che lega Cucciolo, Micciarella e Dobermann, il legam tra Cucciolo e Milos e, poi, si tornerà a parlare anche di un protagonista amatissimo come Pirucchio, che purtroppo ha pagato a caro prezzo la volontà di ribellarsi ad un sistema corrotto che gli stava stretto.