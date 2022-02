La spiegazione del finale de L’Amica Geniale 3: Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena La spiegazione del finale della terza stagione de L’Amica Geniale con l’entrata in scena di Elena Greco in fase adulta: si tratta di Alba Rohrwacher.

La terza stagione de L'Amica Geniale è terminata nella serata del 27 febbraio su Rai1, ma è ancora disponibile in streaming su RaiPlay. Tratta dalla saga omonima di Elena Ferrante, la serie diretta da Daniele Luchetti racconta dell'amicizia lunga una vita di Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila Cerullo (Gaia Girace). Proprio il finale della terza stagione lascia lo spettatore con una sorpresa, mostrando il nuovo volto di Elena Greco che vedremo ne L'Amica Geniale 4.

Come finisce L'Amica Geniale 3: la spiegazione del finale

La scena finale de L'Amica Geniale 3 mostra Elena Greco e Nino Sarratore (Francesco Serpico) finalmente su un aereo, pronti a vivere con pienezza e in libertà la loro storia d'amore. Dopo aver lasciato Pietro Airota (Matteo Cecchi), Elena è finalmente pronta ad ascoltare il suo cuore, iniziando una storia con la persona di cui è stata innamorata sin da bambina. Elena si alza dal sedile passeggero per andare in bagno e vediamo a quel punto che nello specchio c'è il riflesso della Elena che verrà: si tratta di Alba Rohrwacher, voce narrante dell'intera serie. La notizia era attesa perché già stata anticipata da alcune indiscrezioni.

Chi è Alba Rohrwacher

Alba Rohrwacher è la compagna del regista della prima e della seconda stagione, di cui ha firmato anche la sceneggiatura, Saverio Costanzo. Classe 1979, l'attrice ha preso parte a numerose pellicole d'autore del cinema italiano: Il papà di Giovanna, Io sono l'amore, La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie, Perfetti sconosciuti. Alba Rohrwacher ha vinto anche numerosi premi, tra cui un Nastro d'argento per La solitudine dei numeri premi; un Globo d'Oro per Hungry Hearts e due David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il film Giorni e nuvole e come Miglior attrice protagonista nel film Il papà di Giovanna.

Chi sarà Lila ne L'Amica Geniale 4

Se adesso è chiaro che ad interpretare Elena Greco ne L'amica geniale 4 sarà proprio Alba Rorhwacher, c'è ancora mistero per il nome di Lila. Intanto, Gaia Girace ha salutato il suo personaggio attraverso Instagram: "Grazie, ti ho vissuta e ti ho amata". Non è ancora chiaro, però, chi sarà l'attrice che prenderà il suo posto. Sui social si fanno tanti nomi: da Luisa Ranieri a quello di Irene Maiorino.

Anche Serena Rossi ha partecipato ai provini per Lila

Anche l'attrice Serena Rossi ha partecipato ai provini per la parte di Lila Cerullo da adulta, ma come ha dichiarato lei stessa è stata bocciata. Intervistata da Grazia, Serena Rossi ha svelato: "Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte".