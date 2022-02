L’amica geniale 4 si farà, ma Gaia Girace dice addio a Lila Cerullo: “Grazie, ti ho vissuta e amata” L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta si farà, ma per Gaia Girace è arrivato il momento di dire addio a Lila Cerullo. La quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, vedrà un cast rinnovato.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Eduardo Castaldo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'amica geniale 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 27 febbraio, in onda su Rai1 l'ultima puntata de L'amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta. Il finale di stagione segna anche l'addio di Gaia Girace alla serie. L'attrice, in un post pubblicato sui social, ha espresso la sua gratitudine al personaggio di Lila Cerullo, che le ha permesso di crescere artisticamente e di farsi conoscere. Intanto, non resta che attendere L'amica geniale 4. La quarta stagione, che sarà anche l'ultima, è già stata confermata.

Gaia Girace dice addio a Lila Cerullo

L'attrice Gaia Girace ha pubblicato su Instagram tre foto che la ritraggono nei panni di Lila Cerullo, nella prima, nella seconda e nella terza stagione de L'amica geniale. L'attrice aveva solo 13 anni quando ha iniziato a interpretare Raffaella. Oggi ne ha 18:

"Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de “L’amica geniale”. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! Vorrei ringraziare il cast, la troupe e la produzione, siete veramente strepitosi e abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me".

L'amica geniale 4 si farà, anticipazioni

Intanto, è già stata confermata L'amica geniale 4. La quarta stagione, Storia della bambina perduta, vedrà le protagoniste Lila e Lenù ormai adulte. La trama racconterà il loro rapporto dagli anni '80 a oggi. Anche da qui, la necessità di non impiegare le stesse attrici. Come sempre, la narrazione sarà densa di accadimenti. Elena, che aspetta un figlio da Nino, scoprirà i suoi continui tradimenti e deciderà di tornare al rione. Darà alla luce una bambina, Immacolata detta Imma, e poco dopo anche Lila diventerà mamma di Annunziata, detta Tina. Elena e Lila vivranno in due appartamenti vicini e il loro rapporto tornerà a farsi sempre più saldo. Una tragedia si abbatterà su di loro. Tina scomparirà e questo avvenimento, sconvolgerà le vite di tutti.