Quando esce L’Amica geniale 4: la data di uscita dell’ultima stagione della fiction Rai L’Amica Geniale si chiuderà con l’ultimo capitolo della saga che si chiama “Storia della bambini perduta”. Ecco quando sarà disponibile su Rai1.

La terza stagione della serie televisiva italo-statunitense con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, L'Amica Geniale, si è conclusa. Tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la serie si chiuderà con l'ultimo capitolo della saga che si chiama "Storia della bambini perduta". Si chiuderà quindi con la prossima stagione il percorso della trasposizione televisiva delle avventure di Lila Cerullo e di Elena Greco.

Quando escono le nuove puntate de L'amica geniale 4

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la quarta stagione de L'Amica Geniale, ma seguendo quanto accaduto per le precedenti stagioni si potrebbe considerare che tra il 2023 e il 2024 le puntate dovrebbero sicuramente essere disponibili, ancora una volta, a cadenza settimanale su Rai1.

La copertina del quarto romanzo: Storia della bambina perduta.

La trama de L'amica geniale 4

Elena Ferrante è una delle più grandi scrittrici dei nostri tempi e con "Storia della bambina perduta" tira la somma alla sua più importante saga letteraria, una saga che ha venduto milioni di copie nel mondo. La trama de L'Amica Geniale 4 è divisa in tre macro-capitoli: Maturità. Storia della bambina perduta; Vecchiaia. Storia del cattivo sangue; Epilogo. Restituzione. Ormai adulte, Elena e Lila hanno preso strade sempre più diverse. Elena è ormai una scrittrice affermata, innamorata di Nino dopo essersi separata da Pietro, Lila continua a stare con Enzo. Il ritorno a Napoli di Elena, incinta di Nino, le fa scoprire che anche Lila si trova nelle stesse felici condizioni. Le due danno alla luce le loro rispettive figlie a tre settimane di distanza. Lila chiama sua figlia Tina (Annunziata, come sua madre) mentre Elena la chiama Imma, proprio come la madre. A Napoli, però, succederanno dei fatti che saranno fondamentali per la vita di entrambe e per lo sviluppo del romanzo che chiude una saga importante e tanto amata.