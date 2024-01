I fantastici 5: trama, cast e puntate della nuova fiction con Raoul Bova in onda su Canale5 Da mercoledì 17 gennaio, in onda su Canale5 la fiction I fantastici 5. Nella serie in quattro puntate, Raoul Bova interpreta Riccardo Bramanti, ex coach della nazionale di atletica, chiamato ad allenare una squadra di atleti paralimpici. Nel cast anche Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù e Chiara Bordi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I fantastici 5, la nuova fiction con Raoul Bova

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su I fantastici 5 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da mercoledì 17 gennaio, in onda alle ore 21:20 su Canale5, la fiction I fantastici 5 con Raoul Bova. L'attore interpreta Riccardo Bramanti, ex coach della nazionale di atletica, che viene chiamato ad allenare una squadra di atleti paralimpici. La trama non è una storia vera, ma alcuni elementi narrati riportano fatti realmente accaduti come l'incidente di Chiara Bordi, che nella fiction interpreta Laura Mattei. Nel cast anche Francesca Cavallin e Vittorio Magazzù. La serie tv è composta da otto episodi e quattro puntate ed è una coproduzione RTI – Lux Vide. È diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo ed è ambientata ad Ancona.

I fantastici 5, anticipazioni prima puntata del 17 gennaio

La trama della prima puntata de I fantastici 5

Le anticipazioni della prima puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 17 gennaio, alle ore 21:20 su Canale5. Riccardo Bramanti, all'apice della sua carriera era il coach della nazionale di atletica. Adesso, invece, si occupa delle giovanili. Dedica, inoltre, gran parte del suo tempo alle figlie Giorgia e Anna, che hanno perso la madre in un incidente stradale in Germania. Poi, la società sportiva Nova Lux lo contatta per proporgli di lavorare con gli atleti paralimpici, in particolare i velocisti. Riccardo si trasferisce ad Ancona, dove ritrova due vecchi amici, il medico sportivo Freddie e la fisioterapista Alessandra. Gli atleti, tuttavia, lo disprezzano. Tra di loro Christian, che gareggia in carrozzina, Marzia che è cieca, Elia che ha una disabilità neurologica. L'unica che sembra apprezzarlo è Laura.

Il cast de I fantastici 5: attori e personaggi

Vittorio Magazzù nel cast de I fantastici 5

Raoul Bova interpreta Riccardo Bramanti;

Francesca Cavallin interpreta Sofia Calabresi;

Gianluca Gobbi interpreta Alfredo Marmorini (Freddie);

Vittorio Magazzù interpreta Christian Belli;

Chiara Bordi interpreta Laura Mattei;

Enea Barozzi interpreta Elia Mariani; Fiorenza D’Antonio interpreta Marzia Giordano; Gaia Messerklinger interpreta Alessandra Federici; Rachele Luschi interpreta Giorgia Bramanti; Giulia Patrignani interpreta Anna Bramanti.

La trama de I fantastici 5

Riccardo ha rinunciato alla carriera di allenatore nel circuito olimpico per dedicarsi completamente alla famiglia. La vita felice che si aspettava, tuttavia, non si è mai realizzata perché la moglie è morta poco dopo in un incidente stradale in Germania. Ma arriva la proposta che potrebbe dare una scossa alla sua vita: preparare un gruppo di atleti paralimpici agli Europei. Nessuno crede né in lui, né nei suoi atleti, ma Riccardo riuscirà a creare una squadra affiatata.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

I fantastici 5, la nuova serie di Canale5

La serie I Fantastici 5 è composta da 8 episodi, che andranno in onda nel corso di quattro prime serate in onda su Canale5. Gli episodi saranno disponibili in diretta streaming e in replica anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco come risulta il calendario della programmazione nel momento in cui scriviamo:

Prima puntata in onda mercoledì 17 gennaio;

Seconda puntata in onda mercoledì 24 gennaio;

Terza puntata in onda mercoledì 31 gennaio;

Quarta puntata in onda mercoledì 7 febbraio.

Dove è stata girata la serie I fantastici 5

La serie I fantastici 5 è ambientata nelle Marche, ad Ancona tra il Duomo, il Palaindoor, la Riviera del Conero e Numana e le Grotte del Passetto.