I fantastici 5, anticipazioni seconda puntata 24 gennaio: l'atleta scomparso e i dubbi su Laura

I fantastici 5, anticipazioni seconda puntata del 24 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 24 gennaio alle ore 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi della fiction con Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù, Chiara Bordi e Giulia Patrignani non mancheranno emozioni e colpi di scena. Attenzione spoiler. Scompare uno degli atleti. Inoltre, Christian nota qualcosa sul cellulare della sua fidanzata Isabella. Anna è emozionata per il primo appuntamento con Elia. La serie va in onda alle ore 21:20 su Canale5.

La trama della seconda puntata de I fantastici 5 con Raoul Bova

Le anticipazioni della seconda puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 24 gennaio alle ore 21:20 su Canale5. I campionati italiani sono ormai alle porte, gli atleti vorrebbero concentrarsi sugli allenamenti per tentare di portare a casa un buon risultato. Purtroppo, però, Riccardo Bramanti ha altro per la testa. È preoccupato per la scomparsa di uno dei suoi atleti. Intanto, anche Christian non riesce a concentrarsi sui campionati perché nota qualcosa di molto strano sul telefonino della fidanzata Isabella e intende andare fino in fondo.

Le indagini sull'incidente di Laura e l'appuntamento tra Elia e Anna

I Fantastici 5, cosa succederà nella seconda puntata

Nella seconda puntata della serie I fantastici 5, spazio al personaggio di Laura Mattei interpretato dall'attrice Chiara Bordi. L'udienza sull'incidente in scooter, a causa del quale Laura ha perso la gamba, è ormai alle porte. L'avvocato dell'atleta sembra essere molto preoccupato. Le cose sono andate proprio come hanno raccontato? Intanto Anna, la figlia minore di Riccardo, sta vivendo un momento di intensa emozione. Si avvicina, infatti, il suo primo appuntamento con Elia. La sorella, tuttavia, rovina l'atmosfera. Giorgia ha scoperto un segreto scomodo. Con l'intento di proteggere Anna la mette in guardia, ma le sue buone intenzioni vengono fraintese.