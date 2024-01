I fantastici 5, anticipazioni terza puntata 31 gennaio: Alessandra prova dei sentimenti per Riccardo Le anticipazioni della terza puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 31 gennaio alle ore 21:20 su Canale5. La trama dei nuovi episodi con Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù e Chiara Bordi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

I fantastici 5, anticipazioni terza puntata del 31 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 31 gennaio alle ore 21:20 su Canale5. La trama dei nuovi episodi della fiction con Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù e Chiara Bordi. Attenzione spoiler. Alessandra non può più negare di essere innamorata di Riccardo. Tuttavia, i suoi sentimenti la spaventano. Intanto, Giorgia scoprirà un'amara verità. Ecco tutti i dettagli delle anticipazioni ufficiali della fiction I fantastici 5.

La trama della terza puntata de I fantastici 5 con Raoul Bova

Le anticipazioni della terza puntata de I fantastici 5, in onda mercoledì 31 gennaio alle ore 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi della serie con Raoul Bova, Riccardo Bramanti nota che i suoi atleti sembrano via via perdere entusiasmo e gli allenamenti sono sempre più privi di slancio. È evidente che c'è bisogno di correre ai ripari, cercando un modo per stimolarli. Così, Christian interviene e si offre di organizzare una sorpresa. Poi, si rimbocca le maniche e fa in modo che tutto riesca alla perfezione.

I sentimenti di Alessandra e il segreto di Marzia

I Fantastici 5, cosa succederà nella terza puntata

Nella terza puntata de I fantastici 5, le anticipazioni ufficiali svelano che Alessandra Federici è consapevole di essere innamorata di Riccardo Bramanti. I suoi sentimenti, però, la spaventano e non sa come affrontare la cosa. Giorgia Bramanti, intanto scopre un segreto spiacevole. Intanto, Marzia Giordano, tenta in tutti i modi di proteggere la sorella Amelia dal padre Fernando. Per assistere alla terza puntata della serie I fantastici 5, non resta che attendere mercoledì 31 gennaio. L'appuntamento con la fiction con Raoul Bova è alle ore 21:20 su Canale5.