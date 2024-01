Dov’è stata girata “I fantastici 5”: le location della serie con Raoul Bova Va in onda questa sera, 17 gennaio, su Canale 5 la nuova fiction con Raoul Bova: ecco le location della serie “I fantastici 5” ambientata tra Roma e Ancona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Raoul Bova

Debutta questa sera, 17 gennaio, su Canale 5 la nuova serie con Raoul Bova, I fantastici 5. La fiction è ispirata a una storia vera e racconta le vicende dell'allenatore di atletica della società Nova Lux, Riccardo Bramanti, che segue quattro atleti con disabilità: Christian Belli, Elia Mariani, Marzia Giordano e Laura Mattei. La serie, scritta tra gli altri da Massimo Gramellini, è ambientata tra Roma e Ancona: ecco i luoghi scelti per la nuova serie Mediaset.

Chiara Bordi (Laura Mattei) e Enea Barozzi (Elia)

Le location de I fantastici 5

Le riprese della serie si sono svolte nei primi mesi del 2023 tra il Lazio e le Marche, visto che, a un certo punto della storia, Riccardo (Raoul Bova) dovrà spostarsi con le figlie ad Ancona, dove si trova il Centro Sportivo della Nova Lux, un fiore all'occhiello per l'atletica leggera italiana. I fantastici 5 è ambientato, inizialmente, tra Roma e Formello, dove il personaggio di Raoul Bova lavora e risiede.

Una scena de "I fantastici 5"

In particolare, la serie è girata anche presso il Centro di preparazione olimpica di Formia, un punto di riferimento per l'atletica italiana, dove si sono allenati e si allenano anche i grandi campioni olimpici italiani. A Formello, inoltre, si trovano anche gli studi della Lux Vide, utilizzati per ricostruire alcuni interni de I fantastici 5.

Centro di preparazione olimpica di Formia | Foto Coni

Le scene girate ad Ancona e in Maremma

Quando le avventure di Riccardo si spostano al Centro Sportivo della Nova Lux, le riprese si sono spostate nelle Marche ad Ancona. Qui la troupe ha deciso di ambientare le scene del centro sportivo nel PalaIndoor di Ancona (oggi chiamato PalaCasali), il più grande centro sportivo al coperto per l'atletica leggera in Italia.

PalaIndoor Ancona

A giugno 2023 le riprese si sono spostate anche in Maremma, la zona della Toscana intorno a Grosseto. Lo stadio Carlo Zecchini è stato utilizzato come set per una delle gare di atletica: alle riprese de I fantastici 5 ha partecipi anche una giovane campionessa paralimpica, Ambra Sabatini, originaria proprio delle zone del Grossetano.

Raoul Bova e Fiorenza D'Antonio in I fantastici 5