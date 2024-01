Chi è Chiara Bordi, la storia dell’attrice: l’incidente in moto, Miss Italia e la serie I Fantastici 5 Chiara Bordi, 23 anni, è originaria di Tarquinia (Viterbo), fa parte del cast della fiction I Fantastici 5. In passato ha partecipato a Miss Italia 2018, classificandosi terza. Nel 2013, a 12 anni, perse la gamba sinistra a seguito di un incidente in motorino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Bordi fa parte del cast della fiction I Fantastici 5, in onda su Canale 5 dal 17 gennaio. Ha 23 anni, è originaria di Tarquinia (Viterbo) e in passato ha partecipato a Miss Italia 2018, classificandosi terza. La sua storia scosse il pubblico: fu la rima ragazza con una protesi ad arrivare alla finale del concorso. Nel 2013, a 12 anni, perse la gamba sinistra a seguito di un incidente in motorino.

Chi è Chiara Bordi, l'incidente e l'amputazione della gamba

Chiara Bordi ha 23 anni e vive a Tarquinia, in provincia di Viterbo. A 12 anni, nel 2013 ebbe un incidente in motorino che rese necessaria l'amputazione della gamba sinistra. Un evento che sconvolse la sua vita e in seguito al quale dovette sottoporsi a diversi interventi chirurgici fino ai 15 anni, altre tre amputazioni e due interventi all'omero. Nel 2018 partecipò a Miss Italia arrivando al terzo posto e sul palco raccontò del periodo passato in ospedale, mesi difficili durante i quali soffrì anche di depressione: "Il Policlinico Gemelli era una seconda casa per me, mi ero affezionata a tutti e andavo in giro per il reparto a stringere la mano a chi stava per essere sottoposto ad un’amputazione. Ritenevo giusto trasmettere agli altri la forza che mi hanno dato i miei genitori e mia sorella, ma anche il personale ospedaliero”.

La madre della ragazza, Emanuela Sebastianelli, ha raccontato a Fanpage.it il giorno dell'incidente della figlia: "Ricordo ogni istante di quel giorno: la telefonata che mi avvisava dell'incidente, la corsa per raggiungere mia figlia, la grande paura di non arrivare in tempo, il terrore di trovarla priva di vita. Arrivo e la sento urlare, penso ‘È viva' e mi avvicino. Chiara era seduta sull'asfalto, in una pozza di sangue, la gamba sinistra massacrata, il braccio destro storto e sangue sotto al mento".

L'esperienza a Miss Italia nel 2018

Chiara Bordi sul palco di Miss Italia 2018

Dopo aver vinto il titolo di Miss Miluna Lazio, nel 2018 Chiara Bordi partecipò a Miss Italia. Arrivò al terzo posto e scrisse una nuova pagina nella storia del concorso di bellezza: la prima ragazza con una protesi ad arrivare in finale. Sul palco portò la sua storia e un messaggio di positività, che andava ben oltre la vittoria: "A me della vittoria non interessa niente. Sto facendo tutto questo per mostrare alle persone ottuse che una ragazza senza un arto può gareggiare al pari di tutte, che la diversità non è vincolante, che la vita non si interrompe mai ed è sempre bella, che da un dramma si rinasce e si cresce più forti di prima". Diverse furono però le critiche legate alla sua presenza ("Non fare pena agli italiani che ti votano perché sei storpia"), alle quali lei replicò prontamente: “A me mancherà pure un piede ma a lei manca cervello e cuore, e quelle sono le uniche due vere qualità che, secondo me, contano”.

La carriera di Chiara Bordi

Dopo la partecipazione a Miss Italia, Chiara Bordi ha iniziato una carriera nel mondo della televisione, recitando per alcune serie tv. La sua prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2022 con Prisma, prodotta da Amazon Prime Video, nel ruolo di Carola. Di recente poi è stata ospite de Le Iene dove ha presentato un suo monologo sulla disabilità. Poi è entrata a far parte del cast della fiction I Fantastici 5, con Raoul Bova, in onda su Canale 5 da mercoledì 17 gennaio.

La vita privata di Chiara Bordi

Chiara Bordi è stata fidanzata con il chitarrista Matteo Lattanzi, che pare l'abbia conquistata una sera in discoteca, sorreggendola mentre stava cadendo. Con lui ha cominciato ad avere fiducia nei sentimenti e nei rapporti d'amore, iniziando a pensare di avere la possibilità di vivere una relazione ‘normale', come quella di tutte le sue coetanee:

Pensavo che nessun ragazzo si sarebbe mai avvicinato a me. Col tempo, poi, ho capito che se sei tranquilla con te stessa, gli altri lo diventano di conseguenza”. Ed è qui che inizia a parlare della sua storia d’amore con, l’ancora, misterioso Matteo. “Qualche mese fa ho conosciuto Matteo, uno studente tre anni più grande di me. Eravamo in discoteca, io stavo scivolando e lui mi ha presa al volo. Poi abbiamo cominciato ad uscire ma lui non parlava mai della mia gamba. Era come se volesse evitare l’argomento. Poi un bel giorno l’ho affrontato io ed è filato tutto liscio come l'olio.

Ad oggi non si sa se i due siano ancora una coppia o se l'attrice sia single. Sul suo profilo socia infatti l'ultima foto insieme risale al 2020 e non si hanno notizie certe.