Beautiful Anticipazioni: Steffy scopre che Finn è vivo, quando andrà in onda il commovente incontro Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 16 ottobre a sabato 21 ottobre. Finn non è morto. Steffy lo scoprirà nella puntata in onda giovedì 19 ottobre, quando avverrà il commovente incontro con il suo compagno.

A cura di Daniela Seclì

Steffy scopre che Finn non è morto e lo riabbraccia

Le puntate di Beautiful attualmente trasmesse in Italia, stanno tenendo gli spettatori con il fiato sospeso. I fan della soap in onda alle ore 13:45 su Canale5 hanno appreso che Finn, che tutti credevano morto per mano di Sheila, mentre tentava di proteggere Steffy, in realtà era in ospedale accudito dalla madre. Negli episodi in onda da lunedì 16 ottobre a sabato 21 ottobre, Finn e Steffy si ricongiungeranno.

Anticipazioni Beautiful da lunedì 16 ottobre a sabato 21 ottobre

L’apparente morte di Finn

Negli episodi in onda lunedì 16 e martedì 17 ottobre, Steffy vaga per la città, disperata per la morte di Finn. Non sa che l'uomo che ama è a bordo di un aereo insieme a Bill e sta per raggiungerla. Anche Ridge e Taylor non sanno dell'inaspettata notizia che riguarda Finn e quando se lo ritrovano davanti, sono increduli. L'uomo riabbraccia con gioia anche i bambini, poi si precipita fuori di casa e va a cercare Steffy, che ancora lo crede morto. Non vede l'ora di stringerla tra le braccia.

Finn non è morto, l'incontro con Steffy nella puntata di giovedì 19 ottobre

L’incontro tra Finn e Steffy

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 18 ottobre, Sheila spera di potersi nascondere in casa di Deacon mentre la polizia le dà la caccia. Intanto, comunica all'uomo la scioccante notizia: Finn non è morto. Gli agenti piombano a casa di Deacon e Sheila si nasconde. La puntata di giovedì 19 ottobre è di sicuro la più attesa dai fan della soap Beautiful. Finn, dopo avere scambiato due ragazze per la sua Steffy, sente i rintocchi di una campana. Li segue e giunge a una chiesa. Lì incontra la sua compagna. Quando Steffy vede Finn è scioccata, poi corre da lui in lacrime e lo abbraccia. Nella puntata di venerdì 20 ottobre, Finn si gode l'affetto di Steffy e della sua famiglia, mentre Sheila riesce a sfuggire alla polizia. Nella puntata di sabato 21 ottobre, infine, la latitanza di Sheila preoccupa i Forrester, ma Steffy, Finn e i bambini intendono comunque festeggiare il loro ricongiungimento. Con loro ci sono anche Ridge e Taylor.