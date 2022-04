La morte di Finn in Beautiful sciocca i fan di tutto il mondo: ecco cosa succede Non è una novità che un personaggio della popolare e longeva soap opera americana venga tolto di mezzo, questa volta, però, c’è qualcosa che davvero non va.

È morto Finn di Beautiful. Non è una novità che un personaggio della popolare e longeva soap opera americana venga tolto di mezzo, non è neanche una novità il contrario per la verità, ovvero che torni misteriosamente in vita. Questa volta, però, c'è qualcosa che davvero non va. Perché il pubblico italiano, che ancora deve assistere alla scena considerato che è accaduto questa settimana negli States, si sarebbe detto assolutamente scioccato per il plot twist che è stato imposto dagli sceneggiatori.

Cosa è successo a Beautiful

La verità è che tutti speravano in un epilogo da cuoricini e bacetti tra Finn e Steffy con un futuro felice all'orizzonte, tutti sotto un tetto, i marmocchi, la vita comoda e invece – zac! – gli sceneggiatori cattivoni hanno tolto di mezzo Finn, che è morto proprio per salvare Steffy, sotto tiro di Sheila che inesorabilmente fa fuoco e colpisce in pieno Finn che era lì a farle da scudo. Non male.

Le polemiche sulla morte di Finn

Ovviamente per tanti la morte di Finn è stata assolutamente fuori luogo, anche perché – diciamolo forte e chiaro – Finn fa davvero una brutta "fine": muore sulla spazzatura. Ora, questo personaggio che in qualche modo aveva ravvivato un po' tutta la narrazione, è destinato a finire nel dimenticatoio. Anche perché, con Finn all'altro mondo, Steffy avrà giusto il tempo di riprendersi e gettarsi di nuovo nelle braccia di – indovinate un po'? – Liam. La storia si ripete?

Quando vedremo la morte di Finn in Italia

Ma quando vedremo la morte di Finn in Italia? Se lo stanno chiedendo in molti e basta andare a cercare la programmazione e lo scarto che c'è tra Stati Uniti e Italia. La differenza tra le due programmazioni, di solito, è di circa sette mesi più o meno. Quindi, gli spettatori italiani potranno assistere alla morte di Finn tra ottobre e novembre 2022 (a meno di cambi di programma, ovviamente).