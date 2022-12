Wilma Goich al GF Vip: “Dobbiamo fare sesso? 20 anni che non lo faccio, porta il lubrificante” Una battuta di Wilma Goich al Grande Fratello Vip sembra mettere in imbarazzo Daniele Dal Moro. Rispondendo a Edoardo Tavassi che aveva ipotizzato l’uso di una camera della Casa da adibire al sesso, la cantante ha detto: “Porta il lubrificante”.

A cura di Stefania Rocco

Una battuta di Wilma Goich al Grande Fratello Vip sembra mettere in imbarazzo Daniele Dal Moro, sebbene non fosse parte in causa nella discussione. Rispondendo a una battuta di Edoardo Tavassi, che aveva accennato alla possibilità che la suite lasciata vuota da tata Carla fosse riconvertita in una camera da adibire al sesso, la cantante si è lasciata andare a confessioni e battute che hanno apertamente divertito i presenti, Antonino Spinalbese per primo. Meno convinto è apparso Daniele che ha solo accennato un sorriso.

Wilma Goich e la stanza del GF Vip da adibire al sesso

Parlando degli eventuali occupanti della camera lasciata vuota da tata Carla, Edoardo Tavassi ha reso note le regole da rispettare: “È obbligatorio fare sesso”. Una richiesta che ha divertito Wilma, spingendola a rispondere utilizzando lo stesso tono. “È obbligatorio fare se**o? Ma sono vent’anni che non lo faccio”, ha raccontato ridendo la cantante, per poi rivolgersi ad Antonino e aggiungere: “Porta anche il lubrificante”.

La passione di Wilma Goich nei confronti di Daniele Dal Moro

Daniele, nonostante il rapporto che lo lega da mesi a Wilma, è sembrato essere quello meno di ertiti dalla battuta della coinquilina. Per settimane si è discusso del legame tra la cantante 77enne e l’imprenditore veneto 32enne. Era stata Wilma a palesare il fatto di essersi legata a Daniele dal punto di vista sentimentale e a dirsi convinta che, a dispetto della differenza d’età, lui la ricambiasse. Sempre Dal Moro, qualche mese fa, divenne l’oggetto delle attenzioni di Elenoire Ferruzzi che aveva confessato di essersi innamorata di lui. Anche Elenoire, sebbene Daniele abbia sempre negato, si era detta certa di essere ricambiata. Per il momento, nonostante i frequenti tentativi di conquista che lo hanno avuto per oggetto, Dal Moro non ha ancora vissuto alcuna storia d'amore nella Casa.