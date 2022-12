Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini Tata Carla, ultima Guest star del Grande Fratello Vip, è la vera governante di Alfonso Signorini, Il conduttore l’ha voluta nella Casa per dare una strigliata ai Vipponi carenti quanto a ordine e pulizie.

Si chiama tata Carla l’ultima guest star del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa di Cinecittà nel corso dell’ultima diretta dal reality show condotto da Alfonso Signorini, Carla si è dedicata fin da subito al compito per il quale è stata ingaggiata: provare a costringere i concorrenti a fare ordine all’interno della Casa. Munita di penna e taccuino, Carla darà i voti all’impegno che i Vipponi dimostreranno nell'impresa di ripulire la Casa da cima a fondo. “Chi non raggiungerà il 6”, ha detto minacciosa, “dovrà lasciare la Casa”.

Chi è tata Carla al Grande Fratello Vip

L’ingresso di tata Carla nella Casa non è casuale, né il ruolo assunto è una recita cui la donna si è prestata a beneficio delle telecamere. Carla è la vera tata di Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Altoatesina, ha 73 anni e già da qualche tempo si è trasferita a Cortina d’Ampezzo dove lavora per il popolare presentatore del GF Vip che l’ha voluta nella Casa affinché fosse lei a dare una strigliata ci concorrenti maggiormente pigri. Compito al quale Carla si sta dedicando con tutta la serietà del caso.

Alfonso Signorini: “Tata Carla nella mia casa a Cortina”

Era stato Alfonso Signorini, già lo scorso anno, a rendere noto il suo rapporto con tata Carla in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore aveva parlato di Cortina come del suo posto del cuore, scoperto 25 anni mentre stava scrivendo, da inviato, un articolo sulle vacanze di Alba Parietti. “Il mio amore per Cortina risale al Natale di circa 25 anni fa, quando da inviato speciale di ‘Chi’ feci un articolo sulle vacanze di Alba Parietti. Mi sembrò un posto da fiaba, con le tipiche case innevate”, raccano Signorini, “A Cortina poi è legato il mio debutto in tv a ‘Chiambretti c’è”’ quando facevo i miei collegamenti surreali a tarda sera, con Piero in studio, da Corso Italia, fra la gente che faceva lo ‘struscio’. Amo così tanto questo posto che alla fine ho comprato casa”. Di quella casa cui Alfonso è profondamente legato si occupa proprio Carla che, come ammesso dallo stesso conduttore, è solita viziarlo: “Pranzo sempre a casa, perché la mia tata, Carla, prepara manicaretti meravigliosi. Di pomeriggio studio, suono il pianoforte e leggo”.