Viola come il mare al 20% tiene testa a Tale e Quale Show, è la prima volta per una fiction Mediaset Boom di ascolti per Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie, con 3,4 milioni di spettatori, tiene testa alla prima puntata di Tale e Quale Show. Non accadeva da anni a una fiction Mediaset.

A cura di Stefania Rocco

La scelta di puntare su Can Yaman, personaggio di rilievo per il target di Canale5, e la massiccia promozione pubblicitaria della fiction Viola come il mare hanno sortito l’effetto sperato. All’indomani del debutto della serie tv con l’attore turco e la collega di set Francesca Chillemi, Canale5 registra un successo che non otteneva da anni nel comparto fiction originali: la serie ha tenuto egregiamente testa a Tale e Quale Show, uno tra i programmi più longevi e apprezzati di Rai1. Una sfida che si è chiusa con un sostanziale pareggio ma che per Mediaset ha rappresento un punto di svolta sostanziale: erano anni che una serie trasmessa dalla rete non otteneva numeri tali da eguagliare la concorrenza.

Il confronto tra Viola come il mare e Tale e Quale Show

La prima puntata di Viola come il mare su Canale5 ha fatto registrare 3.403.000 spettatori con il 20,41% di share. Un dato sovrapponibile a quello di Rai1 che con la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show ha raggiunto 3.385.000 spettatori con il 21,14% di share. Determinare l’eventuale successo della serie sarà possibile solo sul lungo percorso ma il dato dell’esordio è chiaro: erano anni che la prima puntata di una serie Mediaset non superava il 20% di share.

Gli ascolti tv del 30 settembre 2022

Vediamo adesso quali sono stati i dati di ascolto della prima serata di venerdì 30 settembre. Su Rai1 Tale e Quale Show ha ottenuto 3.385.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 il documentario Le ultime parole del boss ha totalizzato 458.000 spettatori con uno share al 2.4%. Su Rai3 il film I Predatori è stato seguito da 331.000 spettatori con l’1.8% di share. Quarto Grado su Rete4 è stato seguito da 1.039.000 spettatori con il 7.1% di share. Come già anticipato, Viola come il mare su Canale5 ha debuttato con 3.403.000 spettatori e uno share del 20.4%. Il film Rambo, su Italia1, è stato seguito da 3.403.000 spettatori con uno share del 20.4%. Propaganda Live su La7 ha interessato 871.000 spettatori pari allo 6.1% di share.