Tale e Quale Show 2022, la classifica della prima puntata del 30 settembre: vince Antonino È stato Antonino Spadaccino a vincere la prima puntata di Tale e Quale Show 2022 con l’imitazione di Marco Masini nel b erano “T’innamorerai”.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spadaccino vince con 75 punti la prima puntata di Tale e Quale Show 2022 andata in onda venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1. Tra i pochi cantanti in gara, Antonino ha trionfato per distacco imponendosi grazie alle sue straordinarie doti vocali e alla convincente imitazione di Marco Masini che ha chiamato in diretta per complimentarsi.

Marco Masini chiama Tale e Quale Show dopo l’imitazione di Antonino Spadaccino

Antonino ha portato sul palco e di fronte alla giuria del talent show condotto da Carlo Conti la canzone “T’innamorerai”. Applausi in studio per lui con il pubblico che si è alzato in piedi in una standing ovation. Colpito, anche Masini ha chiamato Carlo Conti in diretta per fargli i complimenti. “Ma è Antonino? Io sono più alto ma, a parte questo, siamo su ottimi livelli. Quasi ci credevo”. Favorevolmente colpita anche la giuria.

La classifica di Tale e Quale Show 2022

La classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show 2022 ha visto al primo posto Antonino Spadaccino (ha imitato Marco Masini e ottenuto 79 punti) seguito dal secondo posto di Gilles Rocca (Ultimo, 59 punti) e dalla medaglia di bronzo guadagnata da Rosalinda Cannavò (La Rappresentante di Lista, 53 punti). Al quarto posto Claudio Lauretta (Renzo Arbore, 52 punti), seguito dalla quinta posizione di Alessandra Mussolini (Rosanna Fratello, 49 punti) e dalla sesta guadagnata da Samira Lui (Corona, 46 punti). Settimo posto per Andrea Dianetti (Damiano dei Maneskin, 44 punti), ottavo per Elena Ballerini (Olivia Newton John, 43 punti), nono per Valentina Persia (Teresa De Sio, 30 punti). Solo decimi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (Mahmood e Blanco, 27 punti) ma a finire in ultima posizione è stata Valeria Marini che ha gettato di imitare Britney Spears guadagnando solo 26 punti.