Tale e quale show 2022, in tre sono i vincitori della terza puntata: la classifica aggiornata

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli in ex equo con Valentina Persia sono risultati i vincitori della terza puntata di Tale e Quale Show 2022. L'ultimo posto è stato assegnato a Valeria Marini. Questi sono stati i voti dei tre giudici – Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio – più i voti del quarto giudice – Ubaldo Pantani nelle vesti di Mario Giordano – in sintesi, raccogliendo l'ultimo e il primo posto. Cristiano Malgioglio dà l'ultimo posto a Dua Lipa/Rosalinda Cannavò e il primo posto a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Loretta Goggi dà l'ultimo posto a Valeria Marini / Patty Pravo e il primo posto a Dargen D'Amico interpretato da Gilles Rocca. Giorgio Panariello dà l'ultimo posto alla Patty Pravo di Valeria Marini mentre il primo posto lo affida a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli per le esibizioni di Stanlio e Ollio. Il Mario Giordano di Ubaldo Pantani assegna l'ultimo posto alla Dua Lipa di Rosalinda Cannavò e il primo posto a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Chi ha vinto la terza puntata, la classifica provvisoria

Ricordiamo tutte le imitazioni. Gilles Rocca è stato Dargen D'Amico, Andrea Dianetti è stato Claudio Baglioni, Rosalinda Cannavò è stata Dua Lipa, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono stati Stanlio e Ollio, Alessandra Mussolini è stata Lady Gaga, Antonino è stato Fausto Leali, Valeria Marini è stata Patty Pravo, Samira Lui è stata Gaia, Claudio Lauretta è stato Zucchero, Valentina Persia è stata Clementino, Elena Ballerini è stata Celine Dion. Questa è stata la classifica finale.

1 Valentina Persia, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli 64 punti

3 Elena Ballerini 55 punti

4 Gilles Rocca 54 punti

5 Antonino 52 punti

6 Andrea Dianetti 51 punti

7 Claudio Lauretta 46 punti

8 Alessandra Mussolini 33 punti

9 Rosalinda Cannavò e Samira Lui 29 punti

11 Valeria Marini 27 punti

Le esibizioni della prossima puntata

Nella prossima puntata Gilles Rocca dovrà diventare Jon Bon Jovi; Andrea Dianetti dovrà diventare Achille Lauro; Rosalinda Cannavò dovrà diventare Francesca Michielin; Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli dovranno diventare Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini; Alessandra Mussolini dovrà diventare Milva; Antonino dovrà diventare Rod Stewart; Valeria Marini dovrà diventare Shakira; Samira Lui dovrà diventare Jennifer Lopez; Claudio Lauretta dovrà diventare Renato Zero; Valentina Persia dovrà diventare Gabriella Ferri; Elena Ballerini dovrà diventare Arisa.