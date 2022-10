Tale e Quale Show 2022, anticipazioni terza puntata: i cantanti e le imitazioni, la lista completa Stasera andrà in onda la terza puntata di Tale e Quale show 2022: l’elenco completo dei cantanti e delle imitazioni che verranno portate sul palco dai 10 concorrenti più i due ripetenti Paolantoni e Cirilli, che vestiranno i panni dell’esilarante coppia comica Stanlio e Ollio.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terza puntata di Tale e Quale show dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre, in diretta dalle ore 21.25.

La classifica provvisoria di Tale e Quale show 2022

La seconda puntata è stata vinta da Antonino Spadaccino con l'imitazione di Tom Walker nel brano Leave a light on (secondo posto per Andrea Dianetti-Gianni Morandi e terza posizione per Claudio Lauretta-Pino Daniele), che ha dunque bissato il successo dell’esordio. Tutti canteranno esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa terza puntata una vera rivoluzione.

Antonino come Tom Walker a Tale e Quale

I cantanti e le imitazioni della terza puntata: la lista completa

Vediamo nel dettaglio i cantanti e le imitazioni di questa terza puntata:

Leggi anche Chi è Samira Lui, carriera e vita privata della concorrente di Tale e Quale Show

Elena Ballerini sarà Céline Dion;

Rosalinda Cannavò sarà Dua Lipa;

Samira Lui sarà Gaia;

Valeria Marini sarà Patty Pravo;

Alessandra Mussolini sarà Lady Gaga;

Valentina Persia sarà Clementino;

Andrea Dianetti sarà Claudio Baglioni;

Claudio Lauretta sarà Zucchero;

Gilles Rocca sarà Dargen D’Amico;

Antonino sarà Fausto Leali;

il “ripetente” Francesco Paolantoni e il personal coach "personale" Gabriele Cirilli saranno Stanlio e Ollio.

La giuria, il giurato d'eccezione e i coach

La giuria resta quella formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in perfetto stile squadra che vince non si cambia. Si aggiungerà come quarto giurato d'eccezione Mario Giordano (interpretato dallo straordinario Ubaldo Pantani). Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per questo varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana la preparazione degli Artisti, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla actor coach Emanuela Aureli. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.