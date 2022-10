Tale e Quale Show 2022, Antonino Spadaccino è il vincitore della seconda puntata: la classifica aggiornata Antonino Spadaccino ha conquistato anche la seconda puntata di Tale e Quale Show con l’imitazione di Tom Walker: con 66 punti è sulla vetta della classifica. Ultimi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Antonino Spadaccino ha conquistato anche la seconda puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 7 ottobre su Rai Uno: l'ex allievo di Amici si è piazzato ancora una volta primo nella classifica della serata imitando Tom Walker. I tre giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, in compagnia di Barbara Foria che ha vestito i panni di Serena Bortone, hanno regalato il maggior numero di punti a lui, che anche lo scorso venerdì impressionò tutti imitando Marco Masini. Ultimi in classifica Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno regalato una esibizione tutta da ridere imitando Elton John e RuPaul.

Chi ha vinto la seconda puntata, la classifica provvisoria

Antonino Spadaccino nel secondo appuntamento di Tale e Quale Show ha conquistato ancora la vetta della classifica con 66 punti: per tutti i giudici è stato il preferito, premiato con il massimo del punteggio. Secondo posto per Andrea Dianetti che ha imitato in maniera impeccabile Gianni Morandi, terzo per Claudio Lauretta che ha vestito i panni di Pino Daniele. La classifica completa:

Antonino (66 punti) Andrea Dianetti (58 punti) Claudio Lauretta (52 punti) Elena Ballerini (51 punti) Gilles Rocca (50 punti) Alessandra Mussolini (48 punti) Samira Lui (45 punti) Rosalinda Cannavò (42 punti) Valentina Persia (39 punti) Valeria Marini (33 punti) Paolantoni & Cirilli (20 punti)

Le imitazioni della prossima puntata

Nella terza puntata di Tale e Quale Show in programma il prossimo venerdì 14 ottobre i concorrenti dovranno affrontare nuove sfide. Queste le imitazioni con cui dovranno confrontarsi la prossima settimana:

