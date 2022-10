Tutti pazzi per la Serena Bortone di Barbara Foria a Tale e Quale Show

La quarta giudice della seconda puntata di Tale e Quale Show è stata Serena Bortone. Non l'originale, ma una versione che ci è andata molto molto vicino. È Barbara Foria che è riuscita a creare la perfetta copia della popolare conduttrice del pomeriggio di Rai1. La risata, lo sguardo dritto, le mani conserte, nulla è lasciato al caso nell'imitazione di un personaggio che l'imitatrice napoletana è riuscita a proporre con un tempismo perfetto. Erano bastate poche puntate della prima stagione, ormai due anni fa, per capire che il personaggio di Serena Bortone sarebbe entrato con prepotenza nell'immaginario del pubblico della Rai. L'imitazione di Barbara Foria è arrivata praticamente quasi subito ed è rapidamente diventata tra le migliori del suo già ricco repertorio: Imma Polese, Myrta Merlino, il personaggio di Scianel in Gomorra e tantissimi show di stand-up comedy.

A Tale e Quale Show Barbara Foria ha esordito con un siparietto con Carlo Conti: “Ogni giorno, domani è un altro giorno. Sono molto contenta di essere qui stasera, questo è il mio show, “Oggi è un altro Tale e Quale Show”. Barbara Foria/Serena Bortone ha poi interagito con tutti a partire proprio da Valentina Persia nei panni di Giusy Ferreri: "Valentina è un mio affetto stabile, l’ho avuta in trasmissione qualche giorno fa e mi ha detto che le piace cantare sotto la doccia. Anche Giusy Ferreri è un mio affetto stabile, è inoltre la mia cantante preferita”.

Barbara Foria a Venezia 2022

Non è riuscita a trattenere le risate quando si è trattato di giudicare Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, improbabilissimi come RuPaul ed Elton John. Anche in quel caso, però, Barbara Foria ha lasciato partire una risata che è stata identica a quella di Serena Bortone: "Vi chiameranno gli avvocati dei due cantanti". Insomma, son tutti pazzi di Barbara Foria (e non lo dico io: basta guardare i trend su Twitter): sarebbe bello vederla sempre più spesso, su palcoscenici ancora più grandi; azzardiamo il più grande, quello del Teatro Ariston.