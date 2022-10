Chi è Barbara Foria, il quarto giudice di Tale e Quale Show 2022 nei panni di Serena Bortone La seconda puntata di Tale e Quale Show avrà come ospite Barbara Foria, che imiterà Serena Bortone e sarà quarto giudice al fianco di Panariello, Goggi, Malgioglio.

A cura di Andrea Parrella

La stagione di Tale e Quale Show è ripartita con la prima puntata del 30 settembre, che ha visto i nuovi concorrenti salire sul palco e lasciare intendere al pubblico le gerarchie di questa edizione. La seconda puntata andrà in onda venerdì 7 settembre, con la novità di un nuovo quarto giudice.

Barbara Foria ospite della seconda puntata

Come d'abitudine per il programma, affiancati alla giuria fissa composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, ci sono imitatori del mondo dello spettacolo che porteranno un personaggio unico del loro repertorio in giuria. Dopo Leonardo Fiaschi che ha imitato Jovanotti nella prima puntata, nella seconda toccherà a Barbara Foria che riproporrà la sua imitazione di Serena Bortone, volto ormai fisso del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. In questa seconda puntata la classifica di Tale e Quale Show ancor di più delineandosi e si intuirà, con buona probabilità, quali potranno essere i concorrenti destinati a giocarsi la vittoria finale.

La carriera di Barbara Foria, dalla Tv alla radio passando per il cinema

Napoletana, classe 1975, Barbara Foria è un volto noto della Tv da molti anni e ha preso parte a numerosi programmi, come attrice, comica e imitatrice. La sua imitazione di Serena Bortone è nata nelle scorse stagioni Tv, quando Foria lavorava a Quelli che il calcio, allora condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran. Da Tintoria Show a Pirati, passando per Colorado, poi Cielo che gol con Simona Ventura, sono molti i programmi televisivi di cui è stata parte del cast fisso. Ha lavorato anche al cinema con neri Parenti nel cinepanettone Natale da chef ed ha una lunga carriera in radio, dove ha spaziato da Radio 2 a RTL.

Antonio Spadaccino vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show

Nel primo atto di questa edizione si è fatto immediatamente notare Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici, che ha vinto con 75 punti la prima puntata di Tale e Quale Show 2022 andata in onda venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1. Tra i pochi cantanti in gara, Antonino aveva trionfato per distacco notte imponendosi grazie alle sue straordinarie doti vocali e alla convincente imitazione di Marco Masini. Un'imitazione così potente che lo stesso Marco Masini ha voluto telefonare in diretta per complimentarsi con Spadaccino.

La classifica della prima puntata di Tale e Quale Show

Spadaccino si è imposto per distacco, seguito al secondo posto di Gilles Rocca (Ultimo, 59 punti) e dalla medaglia di bronzo guadagnata da Rosalinda Cannavò (La Rappresentante di Lista, 53 punti). Al quarto posto Claudio Lauretta (Renzo Arbore, 52 punti), seguito dalla quinta posizione di Alessandra Mussolini (Rosanna Fratello, 49 punti) e dalla sesta guadagnata da Samira Lui (Corona, 46 punti). Settimo posto per Andrea Dianetti (Damiano dei Maneskin, 44 punti), ottavo per Elena Ballerini (Olivia Newton John, 43 punti), nono per Valentina Persia (Teresa De Sio, 30 punti). Solo decimi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (Mahmood e Blanco, 27 punti) ma a finire in ultima posizione è stata Valeria Marini che ha imitato Britney Spears guadagnando solo 26 punti.