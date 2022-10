Tale e Quale Show, Cirilli e Paolantoni entrano nel momento sbagliato: “Questo è scemo” Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, la gag di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni inizia prima, ma per sbaglio. I due hanno imitato Elton John e RuPaul.

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, la gag di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni inizia prima, ma per sbaglio. I due entrano in anticipo per errore. Carlo Conti li riprende e Francesco Paolantoni dà la colpa a Gabriele Cirilli: "Questo è scemo". Matte risate su Rai1. I due comici, infatti, sono entrati per sbaglio nel momento che era di Elena Ballerini. Dopo alcuni minuti, è finalmente arrivato il loro momento. Anche questa volta c'è la standing ovation, ma l'esibizione è chiaramente tutta da ridere. Carlo Conti commenta: "Un trionfo".

I quattro giudici non trovano le parole. Il Ru Paul di Francesco Paolantoni a un certo punto della canzone si è lasciato andare a un "Hashish! Uèuè!", non ricordando le parole della canzone. Loretta Goggi: "Un Elton John incredibilmente somigliante, ma sai che anche Paolantoni come Ru Paul sei bellissima?". Per Giorgio Panariello: "Prima di fare ste cose, non era meglio provare col reddito di cittadinanza?" scherza. Poi: "Elton John sembra un po' Pino Strabioli". Anche la Serena Bortone di Barbara Foria non trattiene le risate: "Vi chiameranno gli avvocati dei due cantanti". Cristiano Malgioglio si lascia andare al solito irresistibile strafalcione: "Siete molto esileranti! (sic) Ma di Elton John e RuPaul non c'era proprio niente". Dopo questo momento, Paolantoni/RuPaul scivola a terra perché non riesce a camminare sui tacchi.

Nella prima puntata di Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno interpretato Mahmood e Blanco in una esibizione che già è passata alla storia come instant-meme. Nella classifica della prima puntata, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono comunque riusciti a non classificarsi ultimi, lasciando il posto di fanalino di coda alla Britney Spears di Valeria Marini. La coppia di comici ha chiuso una posizione più sopra, al decimo posto.