Valeria Marini è Britney Spears a Tale e Quale Show, Malgioglio: “Tesoro, sei stata terribile” Nella prima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 30 settembre su Rai1, Valeria Marini si è cimentata nell’imitazione di Britney Spears con Toxic. Ma al giudice Cristiano Malgioglio l’esibizione non è per niente piaciuta: “Sei stata terribile, avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia”.

A cura di Elisabetta Murina

Valeria Marini è una concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nella prima puntata dello show, andata in onda venerdì 30 settembre su Rai1, la showgirl si è cimentata nell'imitazione di Britney Spears con il brano Toxic.

L'esibizione di Valeria Marini nei panni di Britney Spears

La showgirl si è "trasformata" in Britney Spears per la prima esibizione a Tale e Quale Show: è scesa dall'ascensore indossando una tutina trasparente con brillantini argento e ha ricreato l'atmosfera del video del brano Toxic. "La cosa bella di Tale e Quale è che non ti dicono bene tutte le cose che ti aspettano", ha raccontato Valeria Marini nella fase di preparazione al suo primo personaggio. Carlo Conti ha ringraziato la showgirl "stellare" per aver accettato di partecipare al programma e per la voglia di rimettersi in gioco nonostante una lunga carriera in televisione, fatta di reality ed esperienze anche come ballerina e cantante: "Grazie perché un personaggio come te non deve dimostrare niente e comunque decide di mettersi in gioco e divertirsi con noi". "É tosto, però ogni momento è davvero bello ed emozionante", ha replicato la concorrente.

I commenti dei giudici all'esibizione di Valeria Marini

Finita l'esibizione, Valeria Marini si è sottoposta ai commenti dei quattro giudici. "Mi sembrava più Britney Spritz", ha scherzato Leonardo Fiaschi, vestito da Jovanotti in giuria. Più delicata invece Loretta Goggi: "Ti sei lasciata camuffare in una maniera in cui non tutte le donne sono disposte a fare. Impegnati perché ce la puoi fare". Per Giorgio Panariello invece la concorrente era uguale alla popstar e ha messo tutta se stessa nell'esibizione. A fare il commento più piccato è stato Cristiano Malgioglio, che non ha usato giri di parole per esprimere il suo punto di vista: "Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia, più che cantare ha miagolato dall'inizio alla fine". Il giudice ha poi tolto da davanti a sè l'immagine di Alba Parietti per mettere quella di Valeria Marini. "Non me ne volere tesoro, sei stata terribile", ha infine concluso.