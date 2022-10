Samira Lui è Jennifer Lopez a Tale e Quale Show, Malgioglio: “Hai strillato dall’inizio alla fine” “Hai strillato dall’inizio alla fine, Jennifer Lopez è inimitabile”, così Cristiano Malgilgio ha commento l’esibizione di Samira Lui nella puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show. La concorrente si è esibita sulle note di “Let’s Get Loud” di Jennifer Lopez.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show si è aperta con l'esibizione di Samira Lui. La concorrente ha portato l'imitazione di Jennifer Lopez e il brano Let's Get Loud. La sua performance però non è affatto piaciuta al giudice Cristiano Malgioglio, mentre è stata apprezzata dagli altri membri della giuria.

Cristiano Malgioglio contro l'imitazione di Samira Lui

Cristiano Malgioglio non ha apprezzato l'imitazione di Jennifer Lopez fatta da Samira lui. "Jennifer Lopez è la donna delle tre B: bella, bona e bomba", ha esordito il giudice. E ha poi aggiunto: "A te ne mancano due". Subito in studio il pubblico ha reagito con fischi, mostrando il disaccordo nei confronti delle sue parole. Ma l'artista ha continuato lo stesso con il suo commento, nonostante i complimenti per il fisico della concorrente: "Hai strillato dall'inizio alla fine. Jennifer Lopez è inimitabile".

I commenti degli altri giudici

La professoressa de L'Eredità ha provato a replicare alle parole di Malgioglio difendendosi: "Temevo il tuo giudizio, ma l'ho dovuta fare". In difesa della concorrente sono arrivati gli altri giudici, che invece hanno apprezzato la sua esibizione sulle note di Let's Get Loud. "È una ragazza bellissima, ti faccio tantissimi complimenti e non ti arrendere", ha detto Loretta Goggi seduta in giuria. Anche Giorgio Panariello e il "finto" Giampiero Mughini, imitato da Tullio Solenghi, le hanno fatto i complimenti. Samira Lui ha poi concluso, in piedi al centro del palco e al fianco del conduttore Carlo Conti: "So di avere ancora tantissima strada da fare".