Ascolti tv 7 ottobre, Tale e Quale Show vince la sfida del venerdì sera contro Viola come il mare Gli ascolti tv di venerdì 7 ottobre 2022 con la seconda sfida tra Tale e Quale Show e Viola come il mare: lo show di Carlo Conti vince la serata del venerdì sera contro Can Yamane e Francesca Chillemi su Canale5 dopo il boom della prima puntata.

A cura di Gaia Martino

È Tale e Quale Show a vincere la sfida degli ascolti tv di venerdì 7 ottobre contro la fiction Mediaset Viola come il mare che la scorsa settimana ha dato filo da torcere allo show di Carlo Conti. Sebbene i dati segnino un lieve calo, Can Yaman e Francesca Chillemi continuano a tener testa al programma che vede diversi volti noti dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni. Oltre 3 milioni e mezzo di italiani hanno seguito la gara conclusasi con il secondo trionfo di Antonino Spadaccino.

Il confronto tra Tale e Quale Show e Viola come il mare

La seconda puntata di Viola come il mare in onda su Canale 5 ha registrato 2.868.000 telespettatori con uno share del 17,54%. Dati in lieve calo rispetto a quelli raggiunti nella prima serata di messa in onda lo scorso venerdì 30 settembre, ma che determinano ancora un grosso successo per la serie. Vince la sfida degli ascolti tv Tale e Quale Show con Antonino Spadaccino in vetta alla classifica: il programma con Carlo Conti alla conduzione ha totalizzato 3.604.000 telespettatori e uno share del 22,58%.

Gli ascolti tv di venerdì 7 ottobre

Vediamo gli altri dati ascolti della prima serata di venerdì 7 ottobre. Su Italia 1 il film Rambo 2 – La vendetta è stato seguito da 1.294.000 telespettatori registrando uno share del 7,51%. Hanno seguito il canale Nove con Fratelli di Crozza 1.107.000 telespettatori (share 5,84%). Rete 4 con Quarto Grado ha registrato 1.046.000 con lo share del 7,29%. Su La7 Propaganda Live ha fatto registrare 833.000 telespettatori con uno share del 5,99%. Su Rai 2 il doc Le tre vite di Donato Bilancia ha interessato 548.000 telespettatori, share 3%, mentre su Rai 3 la serie Flash and Blood è stata seguita da 419.000 telespettatori con uno share del 2,25%. Su Tv8 MasterChef 10 in chiaro ha totalizzato 394.000 con il 20,06%.