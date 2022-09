Tale e Quale, Antonino Spadaccino imita Marco Masini che lo chiama in diretta: “Quasi ci credevo” Questa sera Antonino Spadaccino ha conquistato il pubblico e i giudici di Tale e Quale Show interpretando Marco Masini sulle note di T’innamorerai: l’esibizione ha attirato l’attenzione anche dell’artista stesso che ha chiamato in diretta.

Antonino Spadaccino è nel cast di Tale e Quale Show: questa sera, nel primo appuntamento del programma, ha interpretato Marco Masini sulle note di T'innamorerai. La sua performance ha conquistato la standing ovation del pubblico: "Meglio di Masini" ha scherzato il giudice Giorgio Panariello. L'ex allievo di Amici di Maria de Filippi nella breve clip di presentazione ha raccontato un retroscena sulla sua scelta di accettare di partecipare alla trasmissione di Carlo Conti: c'entra sua madre. Anche a fine esibizione l'ha ricordata, prima di ricevere i complimenti in diretta dall'artista che ha interpretato.

Il racconto di Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino è nel cast di Tale e Quale Show anche per l'amore di sua madre, Rosa, che soffre di Alzheimer a cui le ha fatto una promessa. La donna le ha chiesto di regalarle grandiose esibizioni, così da poterle ricordare. Queste le parole del cantante prima di esibirsi:

I miei genitori sono fan del programma. Mamma si è ammalata di Alzheimer, ci sono momenti in cui si perde e altri super lucidi. Mi ha detto di fare cose pazze così lei le ricorda. Ho detto ok, vai, è l'anno giusto.

La telefonata di Marco Masini in diretta

Vista l'esibizione eccellente di Antonino Spadaccino, Marco Masini ha chiamato in diretta lo show per fargli i suoi complimenti. "A parte le forme corporee, credo che siamo su ottimi livelli. Quasi ci credevo" sono state le parole dell'artista. Subito dopo l'ex allievo di Amici, oggi cantante, ha ascoltato i pareri dei giudici, entusiasti dell'esibizione. "Complimenti" ha detto la Goggi, "Devo dire la verità, meglio di Masini. Quelli che fanno bene Masini si contano sul palmo della mano e te sei uno di quelli, complimenti" sono state le parole di Giorgio Panariello. Parole positive anche da Malgioglio: "Vorrei dire ad Amadeus, con una voce così…Se hai una bella canzone presentati a Sanremo. Un ragazzo con una voce così straordinaria è un peccato se non fa parte della musica leggera".