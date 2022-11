Antonino Spadaccino replica agli hater dopo la vittoria a Tale e Quale: “Lasciamoli nel loro odio” Antonino Spadaccino è reduce dalla vittoria del torneo di Tale e Quale Show e non ha intenzione di permettere agli hater di togliergli il sorriso.

A cura di Daniela Seclì

Antonino Spadaccino, a destra nei panni di Marco Masini

Il torneo di Tale e Quale Show 2022 ha incoronato il suo vincitore. Antonino Spadaccino è riuscito a primeggiare, aggiudicandosi oltre alla finale, anche la finalissima. La sua vittoria è stata decisamente meritata. L'artista è stato all'altezza di tutte le imitazioni portate sul palco del programma di Carlo Conti, da Fausto Leali a Marco Masini, ed è proprio con quest'ultima performance che ha convinto la giuria a tal punto da aggiudicarsi il gradino più alto del podio.

Antonino Spadaccino invita a non rispondere all'odio

Alla valanga di complimenti piovuti sui social e indirizzati ad Antonino Spadaccino, si sono alternate anche delle critiche, spesso mosse dal semplice fatto di tifare per un altro concorrente e dunque, non legate al talento di Spadaccino. I suoi fan, però, si sono dimostrati subito pronti a difenderlo, perciò il vincitore di Tale e Quale Show ha ritenuto opportuno intervenire per invitare tutti a moderare i toni e a lasciar correre: "Vorrei chiedere, con garbo e se siete d’accordo con me, di non rispondere a hater e provocatori. Lasciamoli soli, nel loro odio, è una cosa che non ci appartiene. Grazie".

La vittoria di Tale e Quale Show e il sogno di Sanremo

Dopo la vittoria del Torneo di Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino è apparso felicissimo: "Io sono senza parole, dopo aver vinto Tale e Quale 22, ho vinto anche il torneo. È un'emozione troppo grande. Buttare il cuore su questo palco e vincere ancora, è tutto quello che sognavo di avere da Tale e Quale, quindi missione compiuta". In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, poi, ha parlato del sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo 2023: