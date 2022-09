Rosalinda Cannavò a Tale e Quale Show, nel pubblico anche il fidanzato Andrea Zenga e Matilde Brandi Rosalinda Cannavò ha aperto la nuova edizione di Tale e Quale Show: l’attrice ed ex concorrente del GF VIP ha conquistato una standing ovation dopo la sua performance, ad applaudire anche il fidanzato Andrea Zenga e Matilde Brandi tra il pubblico.

A cura di Gaia Martino

Rosalinda Cannavò è stata la prima concorrente di Tale e Quale Show ad esibirsi questa sera nel primo appuntamento del programma. Ha regalato una performance sulle note di Ciao Ciao di La Rappresentante di Lista ed ha conquistato i giudici ed una standing ovation in studio dal pubblico. "Mi piace cantare ma non ho mai studiato canto, ho approfondito in quest'ultimo anno" ha replicato a Loretta Goggi che si è complimentata per il suo talento canoro. Alla domanda di Panariello sul perché prima si chiamasse Adua Del Vesco ha risposto raccontando brevemente del suo difficile passato: "Adua Del Vesco era un nome d'arte, mi sono riappropriata del mio nome. Ho vissuto un momento tosto nella mia vita, ho sofferto di anoressia. Ho fatto un passo indietro e ritornare alle mie origini, alla semplicità della mia vita". Tra il pubblico ad applaudire per lei anche il fidanzato Andrea Zenga e la sua ex compagna d'avventura nel reality Matilde Brandi.

Andrea Zenga e Matilde Brandi nel pubblico per Rosalinda Cannavò

Buona la prima per Rosalinda Cannavò, la prima ad esibirsi sul palco di Tale e Quale Show. Sul palco del programma condotto da Carlo Conti l'ex concorrente del GF Vip ha regalato una performance da standing ovation: al termine della sua esibizione infatti la gran parte del pubblico si è alzata in piedi per applaudire. Tra i tanti presenti anche Andrea Zenga, il suo fidanzato, con la mamma Roberta Termali, e Matilde Brandi, sua ex inquilina nel reality di Signorini.

Il messaggio di Andrea Zenga per la fidanzata Rosalinda prima dello show

Andrea Zenga che ha conosciuto la sua Rosalinda nella Casa del GF Vip si trova a Roma negli studi di Tale e Quale Show questa sera per sostenerla. Prima della diretta le ha dedicato un messaggio sui social: "Sono sicuro che questo è il tuo mondo, ed il bello è che è solo l'inizio di un percorso che ti darà tantissime soddisfazioni. Perchè te le meriti tutte, forza amore".