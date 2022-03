Ultima Fermata, chi sono le coppie protagoniste del nuovo programma di Maria De Filippi Jonatan e Adriana sono una delle coppie protagoniste di Ultima Fermata, da mercoledì 23 marzo su Canale 5. Ecco cosa sappiamo su di loro e sulle altre coppie del nuovo programma di Maria De Filippi.

A cura di Giulia Turco

Ultima Fermata sta per partire. Il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura va in onda in prima serata a partire da mercoledì 23 marzo. La data di inizio ufficiale è confermata dal promo mandato in onda su Canale 5. Nessun tentativo con la fascia pomeridiana della domenica dunque, il nuovo programma prodotto da Fascino conquista già dal debutto un posto in prima fila, portando la squadra di Maria De Filippi a quota due prime serate nel palinsesto di Canale 5.

Come funziona Ultima fermata

Com'è noto sarà Simona Ventura a guidare questa nuova avventura, nei panni di conduttrice. Il programma, dietro al quale ci sono gli autori storici dei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, ha una narrazione che ricorda molto quella di Temptation Island. Il meccanismo è diverso, ma si tratterà ancora una volta di dare un'ultima possibilità all'amore. Le coppie di concorrenti si troveranno davanti ad un bivio e dovranno decidere se continuare insieme o dirsi addio per sempre.

Jonatan e Adriana

Dal primo in onda su Canale 5 si nota come nel corso della stessa puntata ci saranno almeno tre coppie di protagonisti. Tra questi, ci sono Jonatan e Adriana, che porteranno in prima serata su Canale 5 la loro storia. "Devo affrontare questo problema", dice il ragazzo nel primo spezzone del programma. Lei è Adryana Seredova, ha 32 anni e vive a Napoli, dove lavora come centralinista. A quanto pare ha un legame speciale con la Sicilia. La sua storia con Jonatan Rosati dura da almeno 4 anni e ad oggi stanno ancora insieme: i loro profili social sono pieni di foto da innamorati. Su Facebook Jonatan, che vive a Nocera superiore e lavora come consulente in un salone di automobili, si definisce impegnato e lei ha tra le immagini principali uno scatto di coppia.

Jonatan Rosati e Adryana Seredova, protagonisti di Ultima Fermata

Samuel e Valeria

Nel frattempo la piattaforma ufficiale Witty ha iniziato a pubblicare i primi video di presentazione delle coppie e i loro racconti. Tra i protagonisti c'è Samuel, fidanzato con Valentina da quasi sei anni. "Purtroppo il rapporto tra me e Valentina è in crisi", racconta il ragazzo. "Ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore.. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale". In questo caso dunque si tornerà a parlare di gelosia. Come andrà a finire tra loro?

Samuel, nel promo di Witty Tv

Maurizio e Stefania

Maurizio e Stefania sono una delle coppie protagoniste di Ultima Fermata. È Maurizio a scrivere al programma, per recuperare la relazione con Stefania alla quale non vuole rinunciare. Sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà della ragazza di avere un figlio. Maurizio tuttavia non si sente pronto all'idea di allargare la famiglia. "Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c'è e una vita senza di lei non me la vedo….".