Ultima Fermata verso il flop, il pubblico di Maria De Filippi rivuole indietro Temptation Island Gli ascolti non premiano la seconda puntata del love show che mercoledì 30 marzo ha portato su Canale 5 1.892.000 spettatori pari all’11% di share. Un dato oggettivamente basso, che non lascia ben sperare considerando la discesa rispetto all’esordio.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultima fermata ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per quanto se ne voglia parlare, gli ascolti di Ultima Fermata lasciano ai posteri un chiaro messaggio: il pubblico di Maria De Filippi rivuole indietro Temptation Island. Pur affezionatissimo al genere, ai drammi di coppia e alle colonne sonore che caratterizzano il montaggio, lo spettatore di Canale 5 sembra rimpiangere con fin troppa nostalgia il contesto estivo dell'Is Morus Relais, dei balli, dei baci in spiaggia, troppo lontani dallo scenario statico di Ultima Fermata. È apprezzabile che il programma tenti la strada della psicoterapia, che approfondisca le dinamiche di coppia in maniera meno frivola di Temptation, ma il ritmo diventa davvero insostenibile fino all'1 del mercoledì notte e ad un certo punto, davanti all'ennesima lacrima, cade davvero la palpebra.

Ascolti in discesa per ultima Fermata

Gli ascolti non premiano infatti la seconda puntata del programma che, nella serata di mercoledì 30 marzo, ha portato su Canale 5 1.892.000 spettatori pari all’11% di share. Un dato oggettivamente basso, che non lascia ben sperare considerando la discesa rispetto all'esordio. Complice una certa curiosità, la prima puntata del mercoledì precedente aveva registrato 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share. Numeri comunque non brillanti, se si pensa che con la stessa media era partito anche La Pupa e il Secchione Show, su Italia 1, e neanche lontanamente paragonabili a quelli dei programmi consolidati negli anni da Fascino. Interessante l'approfondimento sui sentimenti, ma forse più adatto ad uno spazio pomeridiano della domenica, che ad una prima serata.

Gli ascolti tv sul resto delle reti generaliste

Per quanto riguarda il resto della tv generalista, su Rai1 il film Green Book ha interessato 2.725.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.011.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.601.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’esordio della fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima segna 469.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, 460.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio.