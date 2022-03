Ultima fermata, Giorgio non vuole un figlio da Stefania: “Mi terrorizza il suo cambiamento fisico” Nella puntata di Ultima Fermata trasmessa mercoledì 30 marzo, Giorgio ha spiegato perché non vuole un figlio dalla moglie Stefania. Tra le motivazioni anche la paura del cambiamento fisico della sua compagna: “Come faccio ad andare a letto con una così?”.

Nel corso della puntata di Ultima Fermata, trasmessa mercoledì 30 marzo, Giorgio ha vuotato il sacco, spiegando perché non desidera avere un figlio dalla moglie Stefania. Tra le motivazioni da lui date, anche il terrore per la trasformazione a cui andrebbe incontro il corpo della sua compagna. Stefania è apparsa avvilita e si è sciolta in lacrime.

Perché Giorgio non vuole un figlio da Stefania

Giorgio ha spiegato che vorrebbe fare sapere a Stefania, i motivi che lo spingono a opporre un netto rifiuto al suo desiderio di diventare mamma: "Il figlio implica delle rinunce e io non sono disposto. Fare l'amore con lei mi crea un blocco perché so che è un qualcosa che è finalizzato all'avere un bambino. È quasi come se non avessi il desiderio. Dentro al mio cuore, quando è capitato che provassimo ad avere un figlio, speravo sempre che non rimanesse incinta". Quindi ha aggiunto:

"Anche vedere il cambiamento della donna, anche di quello sono terrorizzato. Ho paura del cambiamento fisico di mia moglie, ho sempre pensato: "Come faccio ad andare a letto con una così. Come faccio ad avvicinarmi?" Ho sempre avuto queste cose. Mai potrei assistere al parto. Mi ricovererei per tre mesi in una clinica di recupero. Noi andiamo d'accordo su tutto e poi c'è questa rottura di ca**o. Io speravo che negli anni cambiasse idea".

Quindi ha raccontato che una sera, a cena con un'amica che aveva una figlia a suo dire particolarmente capricciosa, si sarebbe chiesto: "Io davvero devo diventare padre di Satana? Se nasce così cosa faccio?".

La reazione di Stefania

Stefania è rimasta ferita dalle parole di Giorgio. La donna, in lacrime, ha espresso tutta la sua delusione. È sempre più convinta che quel cambiamento che sperava di vedere in suo marito, non avverrà mai: