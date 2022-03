Adryana Seredova dopo Ultima Fermata, il messaggio su Instagram non è per Jonatan Rosati Dopo Ultima Fermata, Adryana Seredova ha aggiunto diverse IG story. Non c’è traccia di Jonatan Rosati e la canzone inserita non è dedicata a lui…

A cura di Gaia Martino

I trascorsi tra Jonatan Rosati e Adryana Seredova, protagonisti della prima puntata di Ultima Fermata, hanno scavato un solco troppo grande da colmare. Tra loro è finita e a distanza di tempo dalla registrazione i due sembrerebbero ancora separati, a confermarlo potrebbero essere i loro profili social. Nelle ultime ore la 32enne ha pubblicato diverse Instagram stories che potrebbero svelare qualcosa in più sulla loro storia oggi. Non c'è traccia di Jonatan, ma lei chiede a sua madre, da lassù, di trasmetterle coraggio. Poi confessa: "Presto capirete tutto".

Adryana Seredova di Ultima Fermata su Instagram

Adriana Seredova ha fatto di tutto per dimostrare a Jonatan di essere cambiata e di voler mettere un freno alla sua gelosia ma con il programma il napoletano ha trovato il coraggio di affrontare il problema con cui conviveva da anni. E nonostante il dolore nel vederla star male, ha deciso di chiudere la loro storia. Ad oggi sembrano essere ancora separati, lei ha pubblicato nelle ultime ore due IG story che potrebbero parlare chiaro. Nella prima riprende il mare con il sottofondo della canzone di LDA, Scusa. "Scusa per ciò che non ti ho mai saputo dare. Scusa, non so se stringerti o lasciarti andare" si legge. In seguito, ha aggiunto una sua foto dal programma ringraziando i fan per l'amore dimostrato e spiegando che la canzone è dedicata a sua madre. "Non mi aspettavo tutto questo amore. Grazie, presto capirete tutto. Mamma scusa è per te, spero che da lassù mi darai il tuo coraggio".

Su Facebook ha ricevuto diversi messaggi di vicinanza: "Spicca il volo, riprenditi la tua vita", "Ti auguro di trovare la serenità" hanno scritto utenti social sulla sua bacheca. A questi messaggi Adryana ha messo like.

Il silenzio di Jonatan Rosati

Mentre Adryana lascia tracce di sé sui social, il napoletano Jonatan Rosati invece ha scelto il silenzio. Il suo ultimo post su Instagram risale al novembre 2021, nessuna stories nelle ultime ore. Su Facebook poi pare non abbia modificato nulla, la sua immagine di copertina lo ritrae ancora al fianco della compagna con cui ha partecipato a Ultima Fermata, pubblicata a settembre 2021.